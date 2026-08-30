¿Qué significa y por qué los caños de agua se tienen que cubrir con cinta de aluminio?

Los tubos de agua o tuberías están hechos principalmente de diferentes tipos de plásticos o metales. La elección del material depende del uso, la ubicación del tubo, la presión de agua y la temperatura de agua que transportan.

Los materiales más comunes son el PVC económico de agua fría, el CPVC pensado para soportar altas temperaturas, el PEX, el polietileno y algunos metales como cobre o hierro dúctil, que se utilizan para grandes volúmenes de agua con alta presión.

Por qué las tuberías de agua se recubren con aluminio.

Por su parte, la cinta de aluminio es una cinta adhesiva formada por una lámina de aluminio flexible y una capa de pegamento acrílico. Se utiliza para cubrir materiales que requieren aislamiento térmico, resistencia y durabilidad. Es muy común en trabajos de climatización, en arreglos de goteras, protección de tuberías y en la industria de los autos.

Los caños de agua de la casa, sobre todo los de plástico y los que están en el exterior, se recubren con esta cinta de aluminio. ¿Qué significa? Este proceso se realiza para proteger a los tubos de la radiación ultravioleta del sol, que puede resecar el material con el paso del tiempo.

La cinta en los tubos de agua funciona como un escudo que refleja la luz del sol y el calor, evitando que el caño se degrade. Lo bueno es que, si se rompe la cinta o se gasta, solo hay que cambiarla sin tener que modificar algo del tubo.

Cómo arreglar un tubo de agua pinchado

Para arreglar tuberías con pequeñas pérdidas, se puede usar masilla y recubrir la zona afectada. Estas masillas se consiguen en cualquier ferretería o pinturería y constan de dos fases o partes que deben mezclarse para que se adhieran a las tuberías.

Una tubería pinchada se puede arreglar con un truco.

Una vez que tengas la pasta mezclada y con consistencia de plastilina, hay que cubrir las tuberías justo por donde está la fisura, realizando un cilindro firme y dejando que se seque completamente antes de abrir el paso de agua nuevamente.