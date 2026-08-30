Un viejo truco de casa y construcción consiste en cubrir los tubos de PVC verdes con una capa de papel de aluminio o cinta de aluminio, pero ¿qué significa este truco y por qué no se realiza en todos los tubos del hogar?
¿Qué significa y por qué los caños de agua se tienen que cubrir con cinta de aluminio?
Te explico qué significa este truco de casa tan frecuente y cómo se puede recuperar un caño de agua con una pérdida
Este procedimiento se lleva a cabo en tubos de agua y en tubos externos del hogar, por lo general. Los tubos de agua están fabricados de plástico como propileno o de termofusión y es justamente en ese detalle que se encuentra la respuesta a qué significa el truco de la cinta de aluminio.
Por qué los tubos de agua se cubren con aluminio y qué significa
Antes de saber qué significa, hay que saber de qué están fabricados estos tubos de casa y qué es la cinta de aluminio.
Los tubos de agua o tuberías están hechos principalmente de diferentes tipos de plásticos o metales. La elección del material depende del uso, la ubicación del tubo, la presión de agua y la temperatura de agua que transportan.
Los materiales más comunes son el PVC económico de agua fría, el CPVC pensado para soportar altas temperaturas, el PEX, el polietileno y algunos metales como cobre o hierro dúctil, que se utilizan para grandes volúmenes de agua con alta presión.
Por su parte, la cinta de aluminio es una cinta adhesiva formada por una lámina de aluminio flexible y una capa de pegamento acrílico. Se utiliza para cubrir materiales que requieren aislamiento térmico, resistencia y durabilidad. Es muy común en trabajos de climatización, en arreglos de goteras, protección de tuberías y en la industria de los autos.
Los caños de agua de la casa, sobre todo los de plástico y los que están en el exterior, se recubren con esta cinta de aluminio. ¿Qué significa? Este proceso se realiza para proteger a los tubos de la radiación ultravioleta del sol, que puede resecar el material con el paso del tiempo.
La cinta en los tubos de agua funciona como un escudo que refleja la luz del sol y el calor, evitando que el caño se degrade. Lo bueno es que, si se rompe la cinta o se gasta, solo hay que cambiarla sin tener que modificar algo del tubo.
Cómo arreglar un tubo de agua pinchado
Para arreglar tuberías con pequeñas pérdidas, se puede usar masilla y recubrir la zona afectada. Estas masillas se consiguen en cualquier ferretería o pinturería y constan de dos fases o partes que deben mezclarse para que se adhieran a las tuberías.
Una vez que tengas la pasta mezclada y con consistencia de plastilina, hay que cubrir las tuberías justo por donde está la fisura, realizando un cilindro firme y dejando que se seque completamente antes de abrir el paso de agua nuevamente.
En pocas palabras
- Cinta de aluminio: Protege los tubos de agua de la radiación solar y el calor, evitando su degradación.
- Función protectora: Actúa como un escudo que refleja la luz y el calor, extendiendo la vida útil de los caños.
- Reparación simple: En caso de daño, la cinta se reemplaza fácilmente sin necesidad de modificar el tubo.