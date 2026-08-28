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Por qué los bancos de las plazas tienen agujeros y qué significa

Un elemento de diseño y construcción pensado para algo. Te explico por qué los bancos de las plazas tienen orificios

Isabella Brosio
Por Isabella Brosio [email protected]
Qué significa este detalle de diseño en las plazas.

Qué significa este detalle de diseño en las plazas.

En las plazas y parques siempre hay bancos para sentarse a descansar, tomar unos mates y charlar al sol. Los bancos de las plazas suelen tener un detalle de construcción muy llamativo: están diseñados con orificios o ranuras y nunca son compactos.

¿Qué significa este detalle de diseño? Los agujeros en los bancos de las plazas están ahí por una razón y función muy específicas.

Para qu&eacute; sirven los orificios de los bancos.

Para qué sirven los orificios de los bancos.

En la calle hay muchísimos objetos, construcciones, detalles o elementos que forman parte de un plan de diseño y construcción que busca mejorar la vida en la vía pública, agilizar el movimiento en las calles, volver los espacios compartidos más seguros e incluir sin discriminar a todos por igual en veredas y calles.

¿Por qué los bancos de las plazas tienen agujeros?

Los bancos de las plazas no son como cualquier sillón o silla. Cada mueble o elemento colocado en los espacios públicos está pensado en función del uso, necesidad, soporte, resistencia, robos y durabilidad.

Los bancos de la plaza, justamente por todo lo anterior, son de cemento, madera, metal, materiales que resisten el paso del tiempo y las circunstancias climáticas. Además, están fijados al suelo y suelen tener una base de cemento para no ir anclados directamente al pasto o tierra.

Este modelo de asiento tiene su origen y nacimiento en la antigüedad. En Grecia y Roma se usaban bloques de piedra o madera para que los miembros de los foros y asambleas tomaran asiento.

Con la Revolución Industrial y gracias a los procesos de fundición de hierro, se comenzaron a fabricar bancos de hierro pensados para grandes ciudades modernas y espacios compartidos.

Los bancos de madera, metal y hormigón de la actualidad tienen un detalle en común: todos tienen orificios o ranuras. ¿Qué significa este detalle?

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Qué significa este detalle de diseño.

Los orificios en los bancos de las plazas cumplen varias funciones. En primer lugar, los orificios cumplen una función de drenaje para el agua de lluvia; evitan que se formen charcos en el asiento.

Otra función es la de ventilación, sobre todo en los bancos de madera. Los orificios permiten que circule el aire y la humedad no se quede en la madera.

Finalmente, los bancos de las plazas están diseñados con estas ranuras o huecos por una cuestión de construcción muy importante: distribución de pesos. Este diseño ayuda a repartir la fuerza y reduce el riesgo de grietas.

¿Qué significa? Curiosidades sobre el diseño y origen de las plazas

Las plazas son espacios abiertos de encuentro social, comercial o político que surgieron de manera espontánea hace cientos de años.

En la época colonial, las ciudades y pueblos se organizaban alrededor de una plaza central que concentraba la iglesia, el cabildo y los mercados.

Las plazas cumplen una funci&oacute;n social y de seguridad muy importante.&nbsp;

Las plazas cumplen una función social y de seguridad muy importante.

En Mendoza y en otras ciudades que tuvieron que reconstruirse luego de un terremoto, las plazas cumplieron y cumplen un rol importante: son los espacios o áreas verdes de evacuación ante sismos.

En pocas palabras

  • Orificios en bancos: Diseñados por funcionalidad, no por estética.
  • Usos principales: Drenaje, ventilación y distribución de peso para mayor durabilidad.
  • Origen histórico: Los bancos públicos evolucionaron desde bloques de piedra hasta los diseños actuales.
Resumen generado por Thinkindot AI

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