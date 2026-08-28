Por qué los bancos de las plazas tienen agujeros y qué significa

En las plazas y parques siempre hay bancos para sentarse a descansar, tomar unos mates y charlar al sol. Los bancos de las plazas suelen tener un detalle de construcción muy llamativo: están diseñados con orificios o ranuras y nunca son compactos.
¿Qué significa este detalle de diseño? Los agujeros en los bancos de las plazas están ahí por una razón y función muy específicas.
En la calle hay muchísimos objetos, construcciones, detalles o elementos que forman parte de un plan de diseño y construcción que busca mejorar la vida en la vía pública, agilizar el movimiento en las calles, volver los espacios compartidos más seguros e incluir sin discriminar a todos por igual en veredas y calles.
¿Por qué los bancos de las plazas tienen agujeros?
Los bancos de las plazas no son como cualquier sillón o silla. Cada mueble o elemento colocado en los espacios públicos está pensado en función del uso, necesidad, soporte, resistencia, robos y durabilidad.
Los bancos de la plaza, justamente por todo lo anterior, son de cemento, madera, metal, materiales que resisten el paso del tiempo y las circunstancias climáticas. Además, están fijados al suelo y suelen tener una base de cemento para no ir anclados directamente al pasto o tierra.
Este modelo de asiento tiene su origen y nacimiento en la antigüedad. En Grecia y Roma se usaban bloques de piedra o madera para que los miembros de los foros y asambleas tomaran asiento.
Con la Revolución Industrial y gracias a los procesos de fundición de hierro, se comenzaron a fabricar bancos de hierro pensados para grandes ciudades modernas y espacios compartidos.
Los bancos de madera, metal y hormigón de la actualidad tienen un detalle en común: todos tienen orificios o ranuras. ¿Qué significa este detalle?
Los orificios en los bancos de las plazas cumplen varias funciones. En primer lugar, los orificios cumplen una función de drenaje para el agua de lluvia; evitan que se formen charcos en el asiento.
Otra función es la de ventilación, sobre todo en los bancos de madera. Los orificios permiten que circule el aire y la humedad no se quede en la madera.
Finalmente, los bancos de las plazas están diseñados con estas ranuras o huecos por una cuestión de construcción muy importante: distribución de pesos. Este diseño ayuda a repartir la fuerza y reduce el riesgo de grietas.
¿Qué significa? Curiosidades sobre el diseño y origen de las plazas
Las plazas son espacios abiertos de encuentro social, comercial o político que surgieron de manera espontánea hace cientos de años.
En la época colonial, las ciudades y pueblos se organizaban alrededor de una plaza central que concentraba la iglesia, el cabildo y los mercados.
En Mendoza y en otras ciudades que tuvieron que reconstruirse luego de un terremoto, las plazas cumplieron y cumplen un rol importante: son los espacios o áreas verdes de evacuación ante sismos.
En pocas palabras
- Orificios en bancos: Diseñados por funcionalidad, no por estética.
- Usos principales: Drenaje, ventilación y distribución de peso para mayor durabilidad.
- Origen histórico: Los bancos públicos evolucionaron desde bloques de piedra hasta los diseños actuales.