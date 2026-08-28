Por qué los bancos de las plazas tienen agujeros y qué significa

¿Por qué los bancos de las plazas tienen agujeros?

Los bancos de las plazas no son como cualquier sillón o silla. Cada mueble o elemento colocado en los espacios públicos está pensado en función del uso, necesidad, soporte, resistencia, robos y durabilidad.

Los bancos de la plaza, justamente por todo lo anterior, son de cemento, madera, metal, materiales que resisten el paso del tiempo y las circunstancias climáticas. Además, están fijados al suelo y suelen tener una base de cemento para no ir anclados directamente al pasto o tierra.

Este modelo de asiento tiene su origen y nacimiento en la antigüedad. En Grecia y Roma se usaban bloques de piedra o madera para que los miembros de los foros y asambleas tomaran asiento.

Con la Revolución Industrial y gracias a los procesos de fundición de hierro, se comenzaron a fabricar bancos de hierro pensados para grandes ciudades modernas y espacios compartidos.

Los bancos de madera, metal y hormigón de la actualidad tienen un detalle en común: todos tienen orificios o ranuras. ¿Qué significa este detalle?

Qué significa este detalle de diseño.

Los orificios en los bancos de las plazas cumplen varias funciones. En primer lugar, los orificios cumplen una función de drenaje para el agua de lluvia; evitan que se formen charcos en el asiento.

Otra función es la de ventilación, sobre todo en los bancos de madera. Los orificios permiten que circule el aire y la humedad no se quede en la madera.

Finalmente, los bancos de las plazas están diseñados con estas ranuras o huecos por una cuestión de construcción muy importante: distribución de pesos. Este diseño ayuda a repartir la fuerza y reduce el riesgo de grietas.

¿Qué significa? Curiosidades sobre el diseño y origen de las plazas

Las plazas son espacios abiertos de encuentro social, comercial o político que surgieron de manera espontánea hace cientos de años.

En la época colonial, las ciudades y pueblos se organizaban alrededor de una plaza central que concentraba la iglesia, el cabildo y los mercados.

Las plazas cumplen una función social y de seguridad muy importante.

En Mendoza y en otras ciudades que tuvieron que reconstruirse luego de un terremoto, las plazas cumplieron y cumplen un rol importante: son los espacios o áreas verdes de evacuación ante sismos.