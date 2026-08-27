La función "oculta" de la cámara de tu celular que permite detectar garrapatas en tu perro

El secreto detrás de esta técnica reside en utilizar la herramienta de Lupa nativa del sistema operativo en conjunto con la inversión de colores (modo negativo).

Al activar el filtro invertido, el ojo humano percibe las tonalidades de manera opuesta. El pelaje claro se vuelve oscuro y la dermis adquiere tonos intensos, mientras que el cuerpo de las garrapatas y otros parásitos pequeños resalta de inmediato como puntos brillantes de alto contraste.

Para poner en práctica este método en tu celular, se deben seguir unos sencillos pasos según el sistema operativo:

En iPhone (iOS):

Abrir la aplicación nativa Lupa (Magnifier).

Ingresar a los ajustes visuales y seleccionar la opción de Filtros.

Elegir el modo Invertido o Inversión de color.

Encender la linterna integrada desde la misma pantalla para iluminar el pelaje del perro.

En dispositivos Android:

Ir a Ajustes > Accesibilidad > Mejoras de la visibilidad.

Activar la casilla Inversión de color.

Abrir la cámara o la app de lupa del teléfono para inspeccionar la piel del animal con la luz encendida.

Cómo llevar a cabo una revisión efectiva

Si bien la cámara del smartphone actúa como un gran aliado visual para aumentar la precisión en la superficie, los especialistas en veterinaria recuerdan que la revisión visual debe complementarse siempre con el tacto.

Las garrapatas suelen alojarse en zonas pliegue o de difícil acceso, como detrás de las orejas, entre los dedos de las patas, la ingle y las axilas. Pasar las yemas de los dedos sobre la piel mientras se utiliza la luz del celular garantizará una inspección completa para proteger la salud de tu perro.