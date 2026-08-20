Un alto funcionario de AFIP robó celulares secuestrados y los reemplazó con cerámicos y algodones

Algodón para reemplazar los celulares secuestrados.

La condena por apropiarse de los celulares

La denuncia fue realizada varios años después, el 20 de agosto de 2024. Javier Areanza, el encargado de la Oficina de Mercaderías de Secuestro de la Aduana notó que estaban las cajas de los teléfonos pero no coincidían con lo que había en el interior.

Las cajas tenían algodones, carcazas de otros celulares y hasta cerámicos envueltos en una foto de los teléfonos, para simular sobre todo el peso de los mismos. Se inició una investigación en la Justicia Federal que llegó a una resolución en los últimos días

La pesquisa apuntó contra Néstor Hernán Cabrera (59), quien para entonces trabajaba en la División Investigaciones Narcotráfico de la ex AFIP. Al dejar las cajas de los secuestros, los investigadores tecnológicos tenían en su poder el número de IMEI de los artefactos y rastrearon que poco a poco, durante el lapso de esos años, fueron activados con cuentas al nombre de Néstor Cabrera, su esposa y sus hijos.

Sólo había carcazas en las cajas de los celulares secuestrados.

La fiscal federal Patricia Santoni probó que los usuarios de los celulares robados abrieron hasta sus cuentas personales de Mercado Pago en ellos.

Acorralado por las pruebas, Néstor Cabrera decidió admitir en un juicio abreviado haber cometido los delitos de peculado, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

En el juicio abreviado se acordó una pena de 3 años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para ser funcionario público. El aduanero ladrón de celulares deberá también cumplir ciertas normas de conducta para no ir a la cárcel, entre ellas hacer una donación mensual de cajas de leche a la Cooperativa del Hospital Notti.