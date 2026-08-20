Tenían un de los rangos más altos dentro de la entonces AFIP -hoy ARCA-. Estaba encargado de custodiar los secuestros de operativos, pero hizo lo contrario: robó celulares, los reemplazó de una forma burda y los activó a nombre de su familia. Ahora, fue condenado en un juicio abreviado.
Un alto funcionario de AFIP robó celulares secuestrados y los reemplazó con cerámicos y algodones
El ex funcionario de 59 años admitió haber robado 6 celulares, que los activó para que los use su familia y ahora fue condenado
El 15 de marzo de 2020 la Justicia Federal dispuso el secuestro de varios elementos en una causa de contrabando de mercadería, dentro de los cuales se encontraban 6 celulares Samsung A30. Como indica el procedimiento, quedaron resguardados en el despacho de la jefatura de la División Investigaciones Narcotráfico de la AFIP, ubicado en San Martín y Garibaldi.
Años después se dieron cuenta no sólo que los artefactos electrónicos secuestrados habían sido reemplazados de una forma burda, sino que el culpable era uno de los empleados con más rango de esa división.
La condena por apropiarse de los celulares
La denuncia fue realizada varios años después, el 20 de agosto de 2024. Javier Areanza, el encargado de la Oficina de Mercaderías de Secuestro de la Aduana notó que estaban las cajas de los teléfonos pero no coincidían con lo que había en el interior.
Las cajas tenían algodones, carcazas de otros celulares y hasta cerámicos envueltos en una foto de los teléfonos, para simular sobre todo el peso de los mismos. Se inició una investigación en la Justicia Federal que llegó a una resolución en los últimos días
La pesquisa apuntó contra Néstor Hernán Cabrera (59), quien para entonces trabajaba en la División Investigaciones Narcotráfico de la ex AFIP. Al dejar las cajas de los secuestros, los investigadores tecnológicos tenían en su poder el número de IMEI de los artefactos y rastrearon que poco a poco, durante el lapso de esos años, fueron activados con cuentas al nombre de Néstor Cabrera, su esposa y sus hijos.
La fiscal federal Patricia Santoni probó que los usuarios de los celulares robados abrieron hasta sus cuentas personales de Mercado Pago en ellos.
Acorralado por las pruebas, Néstor Cabrera decidió admitir en un juicio abreviado haber cometido los delitos de peculado, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
En el juicio abreviado se acordó una pena de 3 años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para ser funcionario público. El aduanero ladrón de celulares deberá también cumplir ciertas normas de conducta para no ir a la cárcel, entre ellas hacer una donación mensual de cajas de leche a la Cooperativa del Hospital Notti.
En pocas palabras
- Ex funcionario de AFIP: se robó 6 celulares secuestrados y fue condenado a 3 años de prisión en suspenso.
- Reemplazo burdo: sustituyó los teléfonos robados con algodones, carcazas y cerámicos para simular su peso.
- Uso familiar: los celulares se activaron a nombre de su familia y se usaron cuentas de Mercado Pago.