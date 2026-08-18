Durante varios meses, las sabuesos policiales y judiciales estuvieron siguiendo los pasos de una decena de robos de motos concatenados que tenían un modus operandi similar. Se terminó formando una megacausa contra una banda de jóvenes del barrio San Martín que se autodenominaban los Boom. Este martes se logró la primera condena contra uno de los eslabones de la organización criminal.
Primera condena para los Boom, la banda del barrio San Martín que robaba motos y pedía recompensas
Isaías Páez, un joven de 23 años vinculado al mundo del stunt, admitió haber formado parte de la banda y tuvo en su poder al menos 4 motos robadas
La pesquisa sostiene que entre diciembre de 2022 y septiembre de 2025 -cuando fueron detenidos la mayoría de los sospechosos- la banda participó en aproximadamente 20 robos violentos. Las víctimas eran generalmente trabajadores de aplicaciones de deliverys que eran abordados por motochorros armados que les sustraían sus vehículos en cuestión de segundos.
La imputación sostiene que la banda estaba liderada por los hermanos Huaihuas, Facundo y Ángel, de 22 y 21 años respectivamente, quienes están detenidos. Pero además habría casi 20 integrantes más, de los cuales aproximadamente la mitad se encuentra privado de su libertad y ahora uno de ellos fue condenado.
El pedido de recompensa tras los robos
Este martes, en un juicio abreviado acordado por el fiscal Galdo Andreoni y la defensa, fue condenado Renzo Isaías Páez (23). Recibió una pena de 3 años de prisión en efectivo como miembro de la asociación ilícita y por 3 hechos de encubrimiento, al tener en su poder motos que habían sido robadas días atrás.
El primero de los casos data del 28 de diciembre de 2021, cuando lo atraparon manejando una moto Honda Wave de 110 cilindradas que había sido sustraída 10 días atrás. Luego, el 4 de abril de 2024, publicó a la venta otro rodado de similares características que también había sido denunciado como robado.
En tanto que el 12 y 13 de septiembre de 2025, se produjeron dos asaltos a deliverys en la Sexta Sección y el barrio Municipal de Las Heras, respectivamente. Los motochorros encañonaron a las víctimas y se llevaron sus rodados. Horas después, los trabajadores fueron contactados por el perfil de Instagram de Isaías Páez, quien les pidió una recompensa para devolverles el rodado. Uno de ellos no accedió y el otro pagó $300.000 para recuperar la moto.
De ese mismo perfil de Isaías Páez surge su vinculación con el mundo del stunt que tuvo un importante auge en los últimos meses, con cientos de jóvenes que hacían caravanas de motos -generalmente de bajas cilindradas- realizando maniobras peligrosas por el Gran Mendoza.
En pocas palabras
- Primera condena: Renzo Isaías Páez (23) fue condenado a 3 años de prisión por integrar una banda que robaba motos.
- Modus operandi: la organización del barrio San Martín robaba motos, principalmente a repartidores, y pedía rescate por ellas.
- Vinculación y delitos: Páez admitió su participación y tuvo en su poder al menos 4 motos robadas.