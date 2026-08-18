Primera condena para los Boom, la banda del barrio San Martín que robaba motos y pedía recompensas

Isaías Páez fue el primer condenado como parte de la banda de los Boom.

El pedido de recompensa tras los robos

Este martes, en un juicio abreviado acordado por el fiscal Galdo Andreoni y la defensa, fue condenado Renzo Isaías Páez (23). Recibió una pena de 3 años de prisión en efectivo como miembro de la asociación ilícita y por 3 hechos de encubrimiento, al tener en su poder motos que habían sido robadas días atrás.

El primero de los casos data del 28 de diciembre de 2021, cuando lo atraparon manejando una moto Honda Wave de 110 cilindradas que había sido sustraída 10 días atrás. Luego, el 4 de abril de 2024, publicó a la venta otro rodado de similares características que también había sido denunciado como robado.

El joven condenado también formaba parte de los grupos stunt.

En tanto que el 12 y 13 de septiembre de 2025, se produjeron dos asaltos a deliverys en la Sexta Sección y el barrio Municipal de Las Heras, respectivamente. Los motochorros encañonaron a las víctimas y se llevaron sus rodados. Horas después, los trabajadores fueron contactados por el perfil de Instagram de Isaías Páez, quien les pidió una recompensa para devolverles el rodado. Uno de ellos no accedió y el otro pagó $300.000 para recuperar la moto.

De ese mismo perfil de Isaías Páez surge su vinculación con el mundo del stunt que tuvo un importante auge en los últimos meses, con cientos de jóvenes que hacían caravanas de motos -generalmente de bajas cilindradas- realizando maniobras peligrosas por el Gran Mendoza.