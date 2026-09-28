Un importante botín, en término de kilos de carne, se llevaron ladrones que cometieron un robo en una carnicería ubicada en una transitada zona de Guaymallén. La víctima se dio cuenta de la sustracción en la mañana del sábado pasado.
En Guaymallén
Robaron en una carnicería en Dorrego y se llevaron 2 medias reses completas de 250 kilos
El dueño del comercio se dio cuenta del robo cuando llegó hasta el local para abrirlo al público en la mañana del sábado pasado
Según la información policial, el sábado cerca de las 9 un carnicero de 28 años llegó hasta el local ubicado en calle Adolfo Calle, en la localidad de Dorrego, para abrir la atención al público.
Sin embargo, se encontró con malas noticias. La cerradura de la reja había sido violentada. En el interior, las puertas del frigorífico estaban abiertas y falta gran parte de la mercadería de la carnicería.
Según constató la víctima, los autores del robo se llevaron 2 medias res completas que pesaban un total de 250 kilogramos, aproximadamente. También sustrajeron $50.000 en efectivo y un teléfono celular.
En pocas palabras
- Robo: ladrones sustrajeron 2 medias res de 250 kg, $50.000 y un celular de una carnicería.
- Hallazgo: el propietario descubrió el robo al llegar a abrir el local el sábado por la mañana.
- Ubicación: el hecho ocurrió en una carnicería de la localidad de Dorrego, en Guaymallén.
Resumen generado por Thinkindot AI