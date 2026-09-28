Robaron en una carnicería en Dorrego y se llevaron 2 medias reses completas de 250 kilos

Según la información policial, el sábado cerca de las 9 un carnicero de 28 años llegó hasta el local ubicado en calle Adolfo Calle, en la localidad de Dorrego, para abrir la atención al público.

Sin embargo, se encontró con malas noticias. La cerradura de la reja había sido violentada. En el interior, las puertas del frigorífico estaban abiertas y falta gran parte de la mercadería de la carnicería.