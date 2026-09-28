Quién es el conocido empresario que murió en un accidente tras volcar su camioneta

Accidente fatal en Buenos Aires: quién era el empresario fallecido

El empresario fallecido fue identificado como Luis Farías, de 45 años. Farías se desempeñaba como gerente de Autosport, una firma comercializadora de vehículos nuevos y usados con fuerte presencia en las ciudades de 9 de Julio y Bolívar, Buenos Aires.

Además de su recorrido en el sector automotor, Farías mantenía fuertes lazos comerciales y personales en Los Toldos.

También tuvo una destacada participación en el ámbito deportivo local, habiendo formado parte de la dirigencia del Club Compañía General Buenos Aires de Patricios.

Desde dicha institución emitieron un sentido mensaje para despedirlo y recordar el "compromiso y la huella imborrable" que dejó en el club durante una etapa de importantes logros futbolísticos.

Accidente en Buenos Aires: cómo fue el vuelco en la Ruta 65

El accidente ocurrió cerca de las 22:10 sobre la calzada. Luis Farías circulaba al mando de una camioneta Volkswagen Amarok en dirección hacia la localidad de Bolívar.

Por causas que aún están bajo investigación judicial, el vehículo perdió el control, abandonó la cinta asfáltica y volcó bruscamente sobre uno de los laterales de la ruta. La camioneta terminó con las ruedas hacia arriba y dentro de un sector con agua.