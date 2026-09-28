Un trágico accidente vial ocurrido en las últimas horas enluta a la provincia de Buenos Aires. Un conocido empresario perdió la vida este viernes por la noche tras sufrir el despiste y posterior vuelco de la camioneta en el que se desplazaba sobre la Ruta Provincial 65.
Quién es el conocido empresario que murió en un accidente tras volcar su camioneta
El vuelco de una camioneta provocó la muerte del empresario, en un accidente donde hubo escenas de mucho dolor
El accidente se produjo en las inmediaciones de Dudignac, dentro del partido de 9 de Julio, a la altura del kilómetro 230. La noticia causó un fuerte impacto en la región del noroeste bonaerense, donde el hombre era una figura de amplia trayectoria e influencia en su rubro.
Tras la alerta dada por quienes transitaban por la zona, personal de Bomberos Voluntarios y efectivos policiales acudieron al lugar, donde constataron que el único ocupante del rodado ya no presentaba signos vitales. La conmoción por la tragedia generó escenas de mucho dramatismo.
Accidente fatal en Buenos Aires: quién era el empresario fallecido
El empresario fallecido fue identificado como Luis Farías, de 45 años. Farías se desempeñaba como gerente de Autosport, una firma comercializadora de vehículos nuevos y usados con fuerte presencia en las ciudades de 9 de Julio y Bolívar, Buenos Aires.
Además de su recorrido en el sector automotor, Farías mantenía fuertes lazos comerciales y personales en Los Toldos.
También tuvo una destacada participación en el ámbito deportivo local, habiendo formado parte de la dirigencia del Club Compañía General Buenos Aires de Patricios.
Desde dicha institución emitieron un sentido mensaje para despedirlo y recordar el "compromiso y la huella imborrable" que dejó en el club durante una etapa de importantes logros futbolísticos.
Accidente en Buenos Aires: cómo fue el vuelco en la Ruta 65
El accidente ocurrió cerca de las 22:10 sobre la calzada. Luis Farías circulaba al mando de una camioneta Volkswagen Amarok en dirección hacia la localidad de Bolívar.
Por causas que aún están bajo investigación judicial, el vehículo perdió el control, abandonó la cinta asfáltica y volcó bruscamente sobre uno de los laterales de la ruta. La camioneta terminó con las ruedas hacia arriba y dentro de un sector con agua.
En pocas palabras
- Empresario fallecido: Luis Farías, de 45 años, murió tras un accidente vial en la Ruta Provincial 65.
- Detalles del siniestro: La camioneta Volkswagen Amarok que conducía volcó y terminó en un sector con agua.
- Repercusión: La noticia generó conmoción en la región, donde Farías era una figura reconocida en el rubro automotor y deportivo.