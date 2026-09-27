Una mujer murió este domingo por la tarde tras protagonizar un accidente vial en calle Pueyrredón al 1012, en Luján de Cuyo. La víctima circulaba en una moto Keller 110cc cuando colisionó con un Mini Countryman. El fallecimiento fue constatado por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) y sumó otra víctima fatal por accidentes en Mendoza.
Accidentes en Mendoza: Murió una mujer en un choque entre su moto y un Mini Countryman en Luján
Una conductora perdió la vida tras ser colisionada por un auto en calle Pueyrredón. Tras el accidente comprobaron que la automovilista tenía el carnet vencido
El hecho ocurrió alrededor de las 15.30, cuando ambos vehículos circulaban de oeste a este por calle Pueyrredón. Según las primeras actuaciones y peritajes, la motociclista, identificada como I.C.N., habría iniciado una maniobra de giro hacia la izquierda para ingresar a una propiedad ubicada en el costado norte de la calzada.
En ese momento, el automóvil, conducido por M.M.V.G., habría intentado sobrepasar a otro vehículo por la izquierda y terminó impactando contra la moto, que fue desplazada hacia el sector norte de la calle.
Como consecuencia del choque, la conductora de la motocicleta murió en el lugar, mientras que la mujer que manejaba el Mini Countryman resultó ilesa.
El dosaje de alcoholemia realizado a la conductora del automóvil arrojó un resultado de 0,00 gramos de alcohol por litro de sangre. Sin embargo, durante el procedimiento se constató que tenía la licencia de conducir vencida desde el 5 de julio.
La investigación quedó en manos de las autoridades judiciales, que deberán establecer las circunstancias y la mecánica del accidente mortal.
En pocas palabras
- Accidente fatal: una motociclista murió tras chocar con un Mini Countryman en Luján de Cuyo.
- Circunstancias: la víctima intentaba girar a la izquierda cuando fue embestida por el auto que intentaba sobrepasar.
- Irregularidad: la conductora del automóvil tenía la licencia de conducir vencida al momento del siniestro.