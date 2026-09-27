Accidentes en Mendoza: Murió una mujer en un choque entre su moto y un Mini Countryman en Luján

El hecho ocurrió alrededor de las 15.30, cuando ambos vehículos circulaban de oeste a este por calle Pueyrredón. Según las primeras actuaciones y peritajes, la motociclista, identificada como I.C.N., habría iniciado una maniobra de giro hacia la izquierda para ingresar a una propiedad ubicada en el costado norte de la calzada.

Investigan si la víctima intentaba girar a la izquierda cuando fue embestida por el auto que la intentaba sobrepasar.

En ese momento, el automóvil, conducido por M.M.V.G., habría intentado sobrepasar a otro vehículo por la izquierda y terminó impactando contra la moto, que fue desplazada hacia el sector norte de la calle.