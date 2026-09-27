Un peligroso episodio de irresponsabilidad al volante culminó con un vuelco y la inmediata detención de un conductor en el departamento de Las Heras. El hecho se registró cerca de las 19 del sábado en la zona de El Algarrobal, cuando un llamado a la línea de emergencias 911 alertó sobre un choque y vuelco en solitario protagonizado por un vehículo sobre la calle Paso Hondo, en la curva en dirección hacia El Borbollón.
Borracho al volante iba con 2,57 de alcohol en sangre, volcó en una curva y terminó detenido
Un conductor de 39 años volcó su Dodge 1500 en El Algarrobal. El test dio 2,57 g/l y su acompañante debió ser hospitalizada con traumatismos
Tras la advertencia del Centro Estratégico de Operaciones (CEO), móviles policiales de la Comisaría 56° y una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) se desplazaron rápidamente hasta la escena para asistir a las víctimas y constatar la mecánica del siniestro.
Pérdida de control, vuelco y un dosaje de alcohol alarmante
Al arribar al sitio del accidente, el personal policial constató que un automóvil Dodge 1500 circulaba por calle Paso Hondo en sentido Norte a Sur. Al alcanzar la altura de la curva, el conductor, un hombre de 39 años perdió por completo el dominio del rodado, lo que provocó que el vehículo volcara de manera violenta a un costado de la arteria.
Al momento de realizarle el correspondiente test de alcoholemia, el test arrojó un resultado sumamente elevado: 2,57 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra que supera por más de cinco veces el límite permitido por la legislación vigente y que derivó en su inmediata aprehensión.
Asistencia médica, traslado al hospital y medidas judiciales
En el lugar del hecho, el profesional a cargo de la ambulancia procedió a revisar a los ocupantes del habitáculo. El conductor ebrio fue diagnosticado con politraumatismos leves y no requirió traslado hospitalario, siendo puesto a disposición de los efectivos de seguridad. En tanto, su acompañante una mujer de 41 años sufrió un politraumatismo moderado, por lo que debió ser derivada de urgencia al Hospital Lagomaggiore para una mejor atención médica.
Por directivas de la Oficina Fiscal de Las Heras, el conductor quedó formalmente aprehendido y a disposición de la Justicia, ordenándose la apertura de las actuaciones de rigor por la infracción a la Ley de Tránsito y las lesiones derivadas del siniestro.
En pocas palabras
- Vuelco en Las Heras: un conductor de 39 años volcó su Dodge 1500 tras perder el control.
- Alcohol al volante: el test de alcoholemia arrojó 2,57 g/l, superando ampliamente el límite legal.
- Conductor detenido: el hombre fue aprehendido y su acompañante hospitalizada con politraumatismos moderados.