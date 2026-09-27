Borracho al volante iba con 2,57 de alcohol en sangre, volcó en una curva y terminó detenido

Al momento de realizarle el correspondiente test de alcoholemia, el test arrojó un resultado sumamente elevado: 2,57 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra que supera por más de cinco veces el límite permitido por la legislación vigente y que derivó en su inmediata aprehensión.

El rodado Dodge 1500 quedó tendido a un costado de la calzada tras la brusca pérdida de control de su conductor.

Asistencia médica, traslado al hospital y medidas judiciales

En el lugar del hecho, el profesional a cargo de la ambulancia procedió a revisar a los ocupantes del habitáculo. El conductor ebrio fue diagnosticado con politraumatismos leves y no requirió traslado hospitalario, siendo puesto a disposición de los efectivos de seguridad. En tanto, su acompañante una mujer de 41 años sufrió un politraumatismo moderado, por lo que debió ser derivada de urgencia al Hospital Lagomaggiore para una mejor atención médica.

Por directivas de la Oficina Fiscal de Las Heras, el conductor quedó formalmente aprehendido y a disposición de la Justicia, ordenándose la apertura de las actuaciones de rigor por la infracción a la Ley de Tránsito y las lesiones derivadas del siniestro.