Quién es el borracho que manejaba una RAM y la tragedia les arrebató la vida a cuatro personas

La tragedia produjo la muerte de cuatro personas que viajaban en un auto de menor tamaño y que no tuvieron posibilidad de esquivar el desenlace fatal.

Ante el avance de la causa del accidente y el resultado de los análisis hematológicos, la mirada pública se posó sobre quién es la persona que provocó el desastre.

Tragedia en Córdoba: quién es el conductor borracho

El imputado y responsable de la tragedia fue identificado como Carlos Javier Ríos, de 49 años de edad. Se trata del único detenido por el trágico choque y, tras abstenerse de declarar ante la Fiscalía del Primer Turno de Alta Gracia, a cargo de Diego Fernández, su marco legal se complicó seriamente.

El fiscal modificó la imputación original y lo acusó del delito de homicidio simple con dolo eventual en concurso real por las cuatro víctimas fatales.

A pesar de la gravedad de los cargos, Ríos permanece actualmente bajo la modalidad de arresto domiciliario con tobillera electrónica y estricto control médico, ya que los peritos forenses determinaron que presenta condiciones de salud que le impiden, por el momento, permanecer alojado en un establecimiento penitenciario.

Cómo fue el fatal accidente en Córdoba

El accidente se produjo sobre el conocido Camino de los Lecheros, en las inmediaciones de la ciudad de Alta Gracia, Córdoba.

De acuerdo a las reconstrucciones de la tragedia, la camioneta RAM conducida a alta velocidad por Ríos, embistió violentamente de frente contra un Volkswagen Gol.

La violencia del impacto destruyó por completo la estructura del auto, provocando la muerte instantánea y brutal de cuatro de sus ocupantes. Las víctimas fueron identificadas como:

Pablo César (42 años)

Jésica Garrido (34 años)

Yanina Garrido (39 años)

Danilo Díaz (23 años)

Un solo ocupante del auto logró sobrevivir al choque. La combinación del tamaño de la camioneta, la velocidad alcanzada y el estado de ebriedad del conductor borracho, impidió cualquier maniobra de evasión, convirtiendo el siniestro en uno de los episodios viales más trágicos registrados en la zona durante el año.