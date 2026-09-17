La trágica muerte de una mujer y su pequeño nieto conmociona a todo Mendoza. La tragedia ocurrió durante las últimas horas del miércoles en el departamento de Guaymallén, donde una abuela perdió la vida al intentar rescatar a su nieto que había caído a un pozo séptico.
Tragedia de Guaymallén: la principal hipótesis que maneja la investigación tras las muertes en el pozo séptico
Investigan la muerte de una mujer y su nieto en Guaymallén. La tragedia se desató tras la caída de ambos a un pozo séptico
A medida que se conocen los primeros avances del accidente, los investigadores policiales y judiciales sostienen una hipótesis principal sobre la mecánica de la tragedia y las causas de la muerte de ambos.
Tragedia de Guaymallén: la principal hipótesis de los investigadores
De acuerdo con la reconstrucción preliminar basada en las pericias iniciales en la propiedad de la calle Buenos Vecinos, en Rodeo de la Cruz, la tragedia se desencadenó cuando el pequeño Borja Lionel Berardi Panini, de apenas 1 año y 11 meses, jugaba cerca de la estructura. Por razones que se intentan establecer, la cubierta del pozo séptico cedió o no estaba debidamente asegurada, provocando que el niño cayera al vacío.
Ante la desesperante situación, su abuela, Miriam Isabel Videla (61), reaccionó instintivamente e ingresó o intentó descender al pozo séptico en un intento desesperado por poner a salvo al bebé.
La hipótesis central del caso señala que, al ingresar a ese entorno confinado y contaminado, la mujer habría inhalado una alta concentración de gases tóxicos -característicos de las mansas acumulaciones de descomposición en este tipo de pozos-, lo que le provocó una pérdida inmediata del conocimiento y posterior asfixia por sumersión.
El pequeño Borja fue rescatado con signos vitales muy débiles por los vecinos que acudieron al lugar del accidente tras escuchar los gritos.
A pesar de ser trasladado de urgencia por los médicos del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) hacia el Hospital Humberto Notti, el menor ingresó en estado crítico y falleció poco después debido a las graves complicaciones respiratorias causadas por el cuadro de ahogamiento y la intoxicación ambiental.
Pericias en marcha por la tragedia en Guaymallén
La causa quedó bajo el análisis de la Oficina Fiscal correspondiente, que ordenó la realización de las autopsias de rigor por parte del Cuerpo Médico Forense (CMF) para confirmar científicamente las causas exactas de ambos decesos y certificar si la inhalación masiva de gases fue el factor desencadenante antes de la sumersión.
Asimismo, se dispusieron pericias sobre el terreno para verificar las condiciones edilicias y de seguridad del pozo séptico donde ocurrió la tragedia.
En pocas palabras
- Tragedia en Guaymallén: Una abuela murió al intentar rescatar a su nieto de un pozo séptico.
- Hipótesis principal: La abuela habría inhalado gases tóxicos en el pozo, perdiendo el conocimiento y ahogándose.
- Estado del menor: El niño, de casi 2 años, falleció en el hospital tras ser rescatado con signos vitales débiles.