Tragedia de Guaymallén: la principal hipótesis que maneja la investigación tras las muertes en el pozo séptico

Ante la desesperante situación, su abuela, Miriam Isabel Videla (61), reaccionó instintivamente e ingresó o intentó descender al pozo séptico en un intento desesperado por poner a salvo al bebé.

La hipótesis central del caso señala que, al ingresar a ese entorno confinado y contaminado, la mujer habría inhalado una alta concentración de gases tóxicos -característicos de las mansas acumulaciones de descomposición en este tipo de pozos-, lo que le provocó una pérdida inmediata del conocimiento y posterior asfixia por sumersión.

El pequeño Borja fue rescatado con signos vitales muy débiles por los vecinos que acudieron al lugar del accidente tras escuchar los gritos.

A pesar de ser trasladado de urgencia por los médicos del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) hacia el Hospital Humberto Notti, el menor ingresó en estado crítico y falleció poco después debido a las graves complicaciones respiratorias causadas por el cuadro de ahogamiento y la intoxicación ambiental.

Pericias en marcha por la tragedia en Guaymallén

La causa quedó bajo el análisis de la Oficina Fiscal correspondiente, que ordenó la realización de las autopsias de rigor por parte del Cuerpo Médico Forense (CMF) para confirmar científicamente las causas exactas de ambos decesos y certificar si la inhalación masiva de gases fue el factor desencadenante antes de la sumersión.

Asimismo, se dispusieron pericias sobre el terreno para verificar las condiciones edilicias y de seguridad del pozo séptico donde ocurrió la tragedia.