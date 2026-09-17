Quiénes eran las dos personas de la tragedia de Guaymallén: fallecieron al caer a un pozo séptico

Tragedia en Guaymallén: quiénes eran las víctimas fatales

Las víctimas de la tragedia fueron identificadas por las autoridades como Miriam Isabel Videla, de 61 años, y su pequeño nieto, Borja Lionel Berardi Panini, de tan solo 1 año y 11 meses.

La mujer falleció en el mismo predio tras haber inhalado gases tóxicos y sufrir asfixia por sumersión, mientras que el pequeño fue rescatado aún con signos vitales débiles, pero terminó muriendo poco después de ser trasladado de urgencia al Hospital Humberto Notti luego del accidente.

Cómo fue la dolorosa tragedia en Guaymallén

El lamentable accidente ocurrió en una propiedad ubicada sobre la calle Buenos Vecinos, en la zona de Rodeo de la Cruz, Guaymallén. De acuerdo con las primeras reconstrucciones policiales, el menor habría estado jugando en las inmediaciones del pozo séptico cuando cedió, provocando que cayera al vacío.

Al advertir la situación, Miriam reaccionó desesperadamente para intentar rescatar a su nieto. Sin embargo, en el intento de auxilio, la mujer también cayó dentro del pozo.

Alertados por los gritos, vecinos del barrio acudieron al lugar y lograron extraer a ambos del interior antes de la llegada de la Policía.

Los efectivos del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) constataron en el lugar el deceso de la mujer de 61 años. En tanto, los médicos le realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) al bebé y lo derivaron en una ambulancia al Hospital Notti, donde lamentablemente se confirmó su deceso tras ingresar en estado crítico.