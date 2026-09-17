Una terrible tragedia sacudió a Mendoza durante las últimas horas de este miércoles, más precisamente en el departamento de Guaymallén. Una mujer mayor y su nieto, un bebé de casi dos años, perdieron la vida de forma dramática al caer al interior de un pozo séptico en el patio de una casa.
Quiénes eran las dos personas de la tragedia de Guaymallén: fallecieron al caer a un pozo séptico
Dos personas murieron en Guaymallén luego de haber caído a un pozo séptico en el patio de una casa, en una tragedia muy dolorosa
La dolorosa traagedia generó conmoción entre los vecinos de la zona, quiénes al percatarse del accidente, intentaron auxiliarlos rápidamente antes de la llegada de las fuerzas de seguridad y los servicios de emergencia.
A pesar de la rápida reacción de los vecinos tras el accidente, los médicos que llegaron hasta el lugar poco y nada pudieron hacer para evitar la tragedia, que terminó con la vida de dos integrantes de la familia.
Tragedia en Guaymallén: quiénes eran las víctimas fatales
Las víctimas de la tragedia fueron identificadas por las autoridades como Miriam Isabel Videla, de 61 años, y su pequeño nieto, Borja Lionel Berardi Panini, de tan solo 1 año y 11 meses.
La mujer falleció en el mismo predio tras haber inhalado gases tóxicos y sufrir asfixia por sumersión, mientras que el pequeño fue rescatado aún con signos vitales débiles, pero terminó muriendo poco después de ser trasladado de urgencia al Hospital Humberto Notti luego del accidente.
Cómo fue la dolorosa tragedia en Guaymallén
El lamentable accidente ocurrió en una propiedad ubicada sobre la calle Buenos Vecinos, en la zona de Rodeo de la Cruz, Guaymallén. De acuerdo con las primeras reconstrucciones policiales, el menor habría estado jugando en las inmediaciones del pozo séptico cuando cedió, provocando que cayera al vacío.
Al advertir la situación, Miriam reaccionó desesperadamente para intentar rescatar a su nieto. Sin embargo, en el intento de auxilio, la mujer también cayó dentro del pozo.
Alertados por los gritos, vecinos del barrio acudieron al lugar y lograron extraer a ambos del interior antes de la llegada de la Policía.
Los efectivos del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) constataron en el lugar el deceso de la mujer de 61 años. En tanto, los médicos le realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) al bebé y lo derivaron en una ambulancia al Hospital Notti, donde lamentablemente se confirmó su deceso tras ingresar en estado crítico.
En pocas palabras
- Tragedia en Guaymallén: Dos personas fallecieron al caer a un pozo séptico.
- Víctimas fatales: Miriam Isabel Videla (61) y su nieto Borja Lionel Berardi Panini (1 año y 11 meses).
- Causa del accidente: El bebé cayó al pozo mientras jugaba, y la abuela intentó rescatarlo.