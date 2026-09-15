Tragedia y desesperación: quién es la mujer de 30 años que se atragantó y murió frente a sus hijos y su mamá

Vanina Sosa tenía 30 años y residía en la ciudad de Sumampa, en la provincia de Santiago del Estero. Era madre de dos menores de edad -un varón de 11 años y una nena de 6-.

En el momento en que se desencadenó la tragedia, la joven mujer se encontraba en su casa particular acompañada no solo por sus dos hijos pequeños, sino también por su propia madre.

Su repentino fallecimiento generó un profundo impacto y consternación entre los vecinos de la comunidad, quienes no tardaron en manifestar su pesar a la familia.

Cómo fue la tragedia en Santiago del Estero

El accidente ocurrió alrededor de las 13:30 del domingo en la vivienda familiar ubicada en Sumampa, cuando Vanina Sosa se encontraba almorzando junto a su madre y sus dos hijos.

En medio de la comida, un alimento le provocó de manera imprevista una severa obstrucción en las vías respiratorias, desatando una situación de extrema urgencia.

Ante la gravedad del cuadro de ahogamiento y la desesperación del momento, los dos menores salieron corriendo del inmueble a pedir ayuda de inmediato.

Los gritos de auxilio alertaron a un vecino, quién al acercarse y advertir la gravedad del estado de la mujer, no dudó en subirla a su vehículo particular para trasladarla de urgencia hacia el hospital local de Sumampa.

Vanina ingresó al centro asistencial de Santiago del Estero en estado crítico. De manera inmediata, el personal de guardia del nosocomio le practicó maniobras de desobstrucción y de reanimación cardiopulmonar (RCP) con el objetivo de recuperar sus signos vitales. Sin embargo, a pesar de la rapidez en el traslado y de los esfuerzos denodados de los profesionales de la salud, la mujer no respondió a las técnicas de reanimación y su deceso se constató pocos minutos después de su ingreso.