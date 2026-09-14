Un hecho de extrema violencia conmocionó a Las Heras este lunes por la noche. Un niño de 7 años murió tras recibir un disparo durante un ataque armado contra una vivienda del barrio Junín. Todo comenzó cuando ingresó un llamado a la línea de Emergencias que alertaba sobre detonaciones de arma de fuego en el domicilio.
Un nene de 7 años murió baleado en un violento ataque a tiros en su vivienda
Un grupo de delincuentes disparó contra una vivienda en Las Heras, y una de las balas impactó en un nene de 7 años
Minutos después, desde el Hospital Carrillo confirmaron el ingreso de un menor de 7 años con una herida de bala, trasladado hasta el nosocomio en un vehículo particular.
Según las primeras averiguaciones policiales, un grupo de sujetos aún no identificados habría ingresado a la vivienda y efectuado varios disparos, uno de los cuales impactó en el niño. Tras el ataque, los agresores escaparon en un automóvil de color rojo, cuyo paradero es buscado por las fuerzas de seguridad.
Pese a la atención médica recibida, el chico no pudo superar la gravedad de las heridas y más tarde se confirmó su fallecimiento. Personal policial trabajó en la preservación del lugar del hecho para las tareas de relevamiento de Policía Científica.
En pocas palabras
- Niño de 7 años: Murió tras ser baleado en un ataque armado contra su vivienda en Las Heras.
- Agresión: Sujetos no identificados dispararon contra el domicilio, hiriendo mortalmente al menor.
- Fuga: Los agresores escaparon en un automóvil rojo y son buscados por la policía.