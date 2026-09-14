Un nene de 7 años murió baleado en un violento ataque a tiros en su vivienda

Minutos después, desde el Hospital Carrillo confirmaron el ingreso de un menor de 7 años con una herida de bala, trasladado hasta el nosocomio en un vehículo particular.

Según las primeras averiguaciones policiales, un grupo de sujetos aún no identificados habría ingresado a la vivienda y efectuado varios disparos, uno de los cuales impactó en el niño. Tras el ataque, los agresores escaparon en un automóvil de color rojo, cuyo paradero es buscado por las fuerzas de seguridad.