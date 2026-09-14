Una banda de narcotráfico que operaba entre San Nicolás, Buenos Aires, y Rosario, Santa Fe, fue desbaratada tras una serie de allanamientos en los que 6 personas fueron detenidas, entre ellas el presunto líder de la organización -un piloto aéreo acrobático de 29 años-, y se secuestraron drogas, armas, dinero, vehículos y un hidroavión experimental que habría sido utilizado para trasladar cargamentos de estupefacientes.
La banda de narcotraficantes que compró un hidroavión de 70.000 dólares para traficar
El cabecilla del narcotráfico es un piloto civil y acrobático de 29 años que había adquirido un hidroavión experimental anfibio para trasladar las drogas
Fuentes oficiales informaron que el procedimiento fue realizado por la Policía de la Provincia de Buenos Aires. La banda tenía como base logística aérea a la provincia de Santa Fe para el traslado de droga hacia la región, mientras que su cabecilla, Maximiliano Nicolás Cafiero, un piloto civil y acrobático de 29 años; había adquirido un hidroavión experimental anfibio por USD 70.000.
El avión era mantenido oculto en un hangar privado del aeródromo rural de Alvear, en el departamento Rosario, y habría sido utilizado para el transporte y acopio de los cargamentos de estupefacientes.
Los detenidos por narcotráfico con hidroavión
Junto a Maximiliano Cafiero fueron aprehendidas otras 5 personas: una de 35 años señalada por tareas de ocultamiento, otra de 27 imputada por comercialización de estupefacientes, otra de 49 sindicada como vendedora al menudeo, un hombre de 52 años señalado como integrante de la red de venta y una joven de 18 años imputada por distribución local.
Además, fueron notificadas y posteriormente liberadas una menor de edad por tenencia simple de estupefacientes, y el padre del cabecilla y señalado como administrador financiero de la banda, que quedó imputado por tenencia ilegal de un arma de fuego.
Los procedimientos fueron realizados de manera simultánea en 14 domicilios: 13 en San Nicolás y uno en el departamento Rosario, donde se puso al descubierto el presunto nodo de operaciones santafesino de la organización.
Durante los allanamientos se secuestró un hidroavión experimental anfibio marca Lasermaster, modelo Piltri 1, matrícula LV-X436, localizado en el aeródromo de Alvear. También fueron incautados un Mercedes-Benz C250 -que habría sido utilizado para sortear controles viales entre Buenos Aires y Santa Fe- equipado con balizas policiales y un sistema de sirenas sonoras, además de un utilitario Citroën Berlingo.
Además, se secuestraron más de 2,1 kilos de cocaína, distribuidos en un trozo compacto y 306 envoltorios preparados para su comercialización, y 1,8 kilos de marihuana, divididos en cuatro trozos compactos y seis paquetes. Entre los elementos incautados de narcotráfico había además $4.050.000, 5 teléfonos celulares, una balanza de precisión y envoltorios rectangulares destinados al embalaje de droga.
En pocas palabras
- Desbaratan banda narco: Detuvieron a seis personas y secuestraron drogas, armas y un hidroavión experimental de USD 70.000.
- Modus operandi aéreo: La organización usaba una aeronave para trasladar estupefacientes entre San Nicolás y Rosario.
- Secuestro de bienes: Incautaron cocaína, marihuana, armas de fuego y un vehículo con balizas policiales.