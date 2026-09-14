La banda de narcotraficantes que compró un hidroavión de 70.000 dólares para traficar

El hidroavión con el cual ejercían el narcotráfico.

Los detenidos por narcotráfico con hidroavión

Junto a Maximiliano Cafiero fueron aprehendidas otras 5 personas: una de 35 años señalada por tareas de ocultamiento, otra de 27 imputada por comercialización de estupefacientes, otra de 49 sindicada como vendedora al menudeo, un hombre de 52 años señalado como integrante de la red de venta y una joven de 18 años imputada por distribución local.

Además, fueron notificadas y posteriormente liberadas una menor de edad por tenencia simple de estupefacientes, y el padre del cabecilla y señalado como administrador financiero de la banda, que quedó imputado por tenencia ilegal de un arma de fuego.

Los procedimientos fueron realizados de manera simultánea en 14 domicilios: 13 en San Nicolás y uno en el departamento Rosario, donde se puso al descubierto el presunto nodo de operaciones santafesino de la organización.

El líder de los narcotraficantes era piloto de avión.

Durante los allanamientos se secuestró un hidroavión experimental anfibio marca Lasermaster, modelo Piltri 1, matrícula LV-X436, localizado en el aeródromo de Alvear. También fueron incautados un Mercedes-Benz C250 -que habría sido utilizado para sortear controles viales entre Buenos Aires y Santa Fe- equipado con balizas policiales y un sistema de sirenas sonoras, además de un utilitario Citroën Berlingo.

Además, se secuestraron más de 2,1 kilos de cocaína, distribuidos en un trozo compacto y 306 envoltorios preparados para su comercialización, y 1,8 kilos de marihuana, divididos en cuatro trozos compactos y seis paquetes. Entre los elementos incautados de narcotráfico había además $4.050.000, 5 teléfonos celulares, una balanza de precisión y envoltorios rectangulares destinados al embalaje de droga.