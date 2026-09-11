Un adolescente de 16 años fue detenido en Godoy Cruz con 1.300 dosis de cocaína, durante un patrullaje preventivo que realizaba la Policía.
Detuvieron a un adolescente con 1.300 dosis de cocaína en Godoy Cruz
El joven de 16 años fue detenido durante un patrullaje preventivo. La cocaína estaba fraccionada y lista para ser distribuida, según informó Mercedes Rus
La información fue difundida por la ministra de Seguridad, Mercedes Rus, quien destacó por sus redes el operativo contra el narcotráfico y el narcomenudeo en la provincia.
Según indicó la funcionaria, la droga se encontraba preparada para su distribución. El adolescente quedó aprehendido y a disposición de la Justicia.
El mensaje contra el narcomenudeo
Rus sostuvo que cada dosis de cocaína retirada de circulación representa un golpe al circuito de comercialización ilegal de drogas.
La ministra afirmó además que Mendoza busca avanzar contra quienes convierten la droga en un negocio y señaló especialmente el impacto que tiene el circuito ilegal sobre los jóvenes.
“Cada dosis que sacamos de circulación debilita al narcomenudeo y evita que la droga llegue a la calle”, expresó Mercedes Rus.
En pocas palabras
- Detenido: un adolescente de 16 años fue aprehendido con 1.300 dosis de cocaína.
- Autoridad: la ministra Mercedes Rus informó sobre el operativo contra el narcotráfico.
- Objetivo: el procedimiento busca debilitar la comercialización ilegal de drogas en la provincia.