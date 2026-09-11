Detuvieron a un adolescente con 1.300 dosis de cocaína en Godoy Cruz

El mensaje contra el narcomenudeo

Rus sostuvo que cada dosis de cocaína retirada de circulación representa un golpe al circuito de comercialización ilegal de drogas.

La ministra afirmó además que Mendoza busca avanzar contra quienes convierten la droga en un negocio y señaló especialmente el impacto que tiene el circuito ilegal sobre los jóvenes.

“Cada dosis que sacamos de circulación debilita al narcomenudeo y evita que la droga llegue a la calle”, expresó Mercedes Rus.