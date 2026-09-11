Vivían entre heces y basura: detuvieron a una madre por torturar y abandonar a sus 7 hijos

Los médicos que revisaron a las víctimas confirmaron que los siete hermanitos padecían cuadros graves de desnutrición infantil e infecciones compatibles con la sarna, producto del abandono total por parte de los mayores a cargo.

Intento de homicidio y venganza familiar: el dramático caso de la menor de 2 años

La situación más crítica y aberrante tuvo como víctima a una nena de dos años, que debió ser derivada de urgencia e internada en el Hospital Zonal General de Agudos "Mi Pueblo". Según las pesquisas, la niña no es hija biológica del actual detenido, sino fruto de una relación anterior de Melisa Sánchez.

Las pericias determinaron que la beba sufrió un maltrato extremo:

Privación de alimento: La pequeña padecía una desnutrición tan severa que, según declararon los investigadores, "si no llegaba la Policía, se moría".

La pequeña padecía una desnutrición tan severa que, según declararon los investigadores, "si no llegaba la Policía, se moría". Violencia física: Los forenses constataron que la niña era sometida a golpizas de manera sistemática .

Los forenses constataron que la niña era sometida a . Condiciones degradantes: Al momento del rescate, vestía un pañal hecho jirones con restos fecales acumulados durante días.

Al momento del rescate, vestía un pañal hecho jirones con restos fecales acumulados durante días. El móvil: Fuentes ligadas a la causa indicaron que el ensañamiento hacia la beba respondía a una supuesta venganza por parte de Benítez Vergara contra el padre biológico de la menor.

Así se veía la Casa del Horror. Fuente: Infobae

La imputación por abandono agravado y tentativa de homicidio

La causa avanza bajo la supervisión del juez Diego Agüero y el secretario Martín Grizzuti, quienes consideraron que la pareja violó de forma directa su deber de protección, colocando a los niños en un estado de desamparo letal.

El fiscal a cargo del expediente, Federico Pagliuca, indagará a Sánchez y Benítez Vergara por los gravísimos delitos de abandono de persona agravado por el vínculo, en concurso real con homicidio agravado por alevosía y ensañamiento, en grado de tentativa. Ambos permanecen alojados en dependencias policiales, mientras los siete hermanitos quedaron al resguardo de las autoridades sanitarias y de protección de menores.