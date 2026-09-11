La localidad de Florencio Varela, en la zona sur del conurbano bonaerense, se encuentra conmocionada por el hallazgo de la llamada "casa del horror". Un operativo de la Policía Bonaerense, originado tras la desesperada denuncia de una vecina, culminó con el rescate de siete menores de edad que vivían en condiciones infrahumanas y la detención de Melisa Sánchez (26) y su pareja, Daniel Eduardo Benítez Vergara.
Vivían entre heces y basura: detuvieron a una madre por torturar y abandonar a sus 7 hijos
La mujer y su novio fueron detenidos por la Policía Bonaerense tras la alerta de una vecina. Los hermanitos padecían desnutrición severa y habitaban una casa inundada y repleta de excrementos
La Justicia ordenó la captura de la pareja tras constatar el abandono sistemático de los niños, de entre siete meses y 11 años, y el salvaje intento de homicidio de una beba de dos años, que debió ser hospitalizada de urgencia debido a su crítico estado de salud.
La casa del horror: hacinamiento, desnutrición y sarna
El allanamiento realizado en la vivienda del barrio La Colorada arrojó un escenario desgarrador. Las imágenes forenses revelaron que la propiedad se encontraba semi-inundada, repleta de bolsas de basura acumuladas y con esparcimiento de materia fecal por todo el suelo.
Los médicos que revisaron a las víctimas confirmaron que los siete hermanitos padecían cuadros graves de desnutrición infantil e infecciones compatibles con la sarna, producto del abandono total por parte de los mayores a cargo.
Intento de homicidio y venganza familiar: el dramático caso de la menor de 2 años
La situación más crítica y aberrante tuvo como víctima a una nena de dos años, que debió ser derivada de urgencia e internada en el Hospital Zonal General de Agudos "Mi Pueblo". Según las pesquisas, la niña no es hija biológica del actual detenido, sino fruto de una relación anterior de Melisa Sánchez.
Las pericias determinaron que la beba sufrió un maltrato extremo:
- Privación de alimento: La pequeña padecía una desnutrición tan severa que, según declararon los investigadores, "si no llegaba la Policía, se moría".
- Violencia física: Los forenses constataron que la niña era sometida a golpizas de manera sistemática.
- Condiciones degradantes: Al momento del rescate, vestía un pañal hecho jirones con restos fecales acumulados durante días.
- El móvil: Fuentes ligadas a la causa indicaron que el ensañamiento hacia la beba respondía a una supuesta venganza por parte de Benítez Vergara contra el padre biológico de la menor.
La imputación por abandono agravado y tentativa de homicidio
La causa avanza bajo la supervisión del juez Diego Agüero y el secretario Martín Grizzuti, quienes consideraron que la pareja violó de forma directa su deber de protección, colocando a los niños en un estado de desamparo letal.
El fiscal a cargo del expediente, Federico Pagliuca, indagará a Sánchez y Benítez Vergara por los gravísimos delitos de abandono de persona agravado por el vínculo, en concurso real con homicidio agravado por alevosía y ensañamiento, en grado de tentativa. Ambos permanecen alojados en dependencias policiales, mientras los siete hermanitos quedaron al resguardo de las autoridades sanitarias y de protección de menores.
En pocas palabras
- Rescate de 7 menores: Siete niños fueron rescatados de vivir en condiciones infrahumanas en Florencio Varela.
- Detenidos la madre y su pareja: La policía detuvo a Melisa Sánchez y Daniel Benítez Vergara por abandono y tortura.
- Estado crítico de una beba: Una niña de dos años, hija de la mujer, se encuentra grave por maltrato y desnutrición severa.