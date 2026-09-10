La investigación judicial por el brutal ataque perpetrado el pasado domingo 6 de septiembre en el boliche Ítalo, ubicado en el distrito La Dormida de Santa Rosa, sumó este jueves una novedad importante: el acusado fue formalmente imputado por el Ministerio Público Fiscal.
Imputaron al hombre que se emborrachó, atropelló a 2 mujeres y quiso incendiar un boliche en Santa Rosa
Gabriel Franco Olmedo Ojeda, de 30 años, fue acusado por la Justicia por lesiones graves, daños y amenazas tras los desmanes ocurridos en Ítalo, de La Dormida
La Oficina Fiscal de Santa Rosa confirmó que la acusación recayó sobre Gabriel Franco Olmedo Ojeda, de 30 años, a quien se le atribuye un concurso real de delitos que incluye lesiones graves dolosas (dos hechos), daños, amenazas simples y lesiones leves dolosas (varios hechos), en virtud del Código Penal.
Por estas horas, las autoridades judiciales se encuentran abocadas a la constatación de antecedentes penales previos y a determinar si existe reiterancia delictiva respecto de hechos anteriores cometidos por el acusado.
Una madrugada de furia y violencia en Santa Rosa
El hecho investigado ocurrió durante las primeras horas del domingo 6 de septiembre. Según el relato del personal de seguridad del local bailable, Olmedo Ojeda se alteró bruscamente dentro de la discoteca luego de que se le negara la venta de bebidas alcohólicas por haber finalizado el horario de expendio permitido.
Al sujeto se le practicó el dosaje de alcohol, que dio 1,72 gramos por litro de sangre, es decir más del triple de lo permitido que es 0,5.
Tras ser retirado por el personal de seguridad privada, el hombre adoptó una actitud extremadamente violenta en el exterior del establecimiento:
- Intento de incendio: se dirigió a su vehículo, extrajo un bidón con combustible y roció nafta contra la puerta de acceso y sobre una de las trabajadoras de seguridad, amenazando con prender fuego el lugar.
- Ataque con el vehículo: ante la imposibilidad de iniciar el fuego, abordó su automóvil, puso marcha atrás y embistió la mampostería y la puerta del boliche.
- Víctimas con fracturas: durante la embestida, dos mujeres integrantes del equipo de seguridad sufrieron el impacto directo del auto. Una de ellas sufrió doble fractura y se encuentra a la espera de estudios médicos para evaluar si deberá ser intervenida quirúrgicamente.
En pocas palabras
- Imputación judicial: a Gabriel Franco Ojeda le atribuyen lesiones graves, daños y amenazas.
- Desmanes en boliche: fue tras negársele alcohol y reaccionar violentamente con intento de incendio.
- Víctimas con fracturas: dos mujeres de seguridad resultaron heridas al ser embestidas por el auto del acusado.