Imputaron al hombre que se emborrachó, atropelló a 2 mujeres y quiso incendiar un boliche en Santa Rosa

Una de las víctimas del ataque de furia. En Canal 7 contó los hechos. Foto: Canal 7

Una madrugada de furia y violencia en Santa Rosa

El hecho investigado ocurrió durante las primeras horas del domingo 6 de septiembre. Según el relato del personal de seguridad del local bailable, Olmedo Ojeda se alteró bruscamente dentro de la discoteca luego de que se le negara la venta de bebidas alcohólicas por haber finalizado el horario de expendio permitido.

Al sujeto se le practicó el dosaje de alcohol, que dio 1,72 gramos por litro de sangre, es decir más del triple de lo permitido que es 0,5.

Tras ser retirado por el personal de seguridad privada, el hombre adoptó una actitud extremadamente violenta en el exterior del establecimiento: