Robo, persecución, un menor de edad detenido y tiroteo en el Campo Papa de Godoy Cruz

La señal de alerta fue activada con un llamado al 911 de emergencias policiales desde la empresa de transporte de pasajeros El Trapiche, mediante el pulsador de pánico del colectivo Línea 700.

Un momento del operativo policial en el Campo Papa tras el asalto a personas que esperaban el colectivo. Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

El despliegue policial se concentró en el Campo Papa luego del atraco en calle Chuquisaca y de la huida de asaltantes hacia las calles internas.