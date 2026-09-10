Un menor de edad, de 17 años, fue detenido este jueves durante un operativo policial en el Campo Papa por el robo de dos celulares y una mochila, sustraídos a personas que esperaban en una parada de colectivos.
Operativo
Robo, persecución, un menor de edad detenido y tiroteo en el Campo Papa de Godoy Cruz
Todo comenzó con el robo a personas que esperaban el colectivo frente al Campo Papa de Godoy Cruz. Hubo tiroteo y captura. Buscan con drones a dos prófugos
La señal de alerta fue activada con un llamado al 911 de emergencias policiales desde la empresa de transporte de pasajeros El Trapiche, mediante el pulsador de pánico del colectivo Línea 700.
El despliegue policial se concentró en el Campo Papa luego del atraco en calle Chuquisaca y de la huida de asaltantes hacia las calles internas.
La captura del menor de edad, de 17 años, se produjo en cercanías del pozo del Campo Papa cuando personal policial lo persiguió por un pasillo de la calle Martín Fierro.
Hay dos prófugos, que son buscados desde el aire con drones de la Policía de Mendoza.
En pocas palabras
- Robo y tiroteo: un menor fue detenido en Godoy Cruz tras asaltar a pasajeros que esperaban el colectivo de la línea 700.
- Despliegue policial: el operativo se concentró en el Campo Papa luego de la captura de uno de los asaltantes y de la huida de otros dos.
- Captura y prófugos: se detuvo a un joven de 17 años, que es menor de edad, pero aún hay dos prófugos.
Resumen generado por Thinkindot AI