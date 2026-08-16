Un comerciante mató a ladrón de 16 años e hirió a otro de 15 en un intento de robo

Al menos seis delincuentes arribaron a la zona y el ladrón de 16 años se abalanzó sobre el vehículo y comenzó a forcejear con el comerciante, quien logró bajar del rodado con un arma y efectuó siete disparos.

El delincuente que había arribado hasta el vehículo fue abatido en el lugar, mientras que uno de 15 que estaba más atrás junto a otros cómplices resultó herido y tuvieron que amputarle tres dedos.

El comerciante quedó en calidad de aprehendido y declarará en las próximas horas ante la Justicia para dar su versión de los hechos.

Efectivos de la Policía Bonaerense secuestraron el arma utilizada por el hombre y otras evidencias para la investigación, al tiempo que la Policía Científica realizó las pericias correspondientes.

Fuente: noticiasargentinas.com