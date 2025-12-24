Un comerciante mató a balazos a dos delincuentes que intentaron asaltarlo.

MdP ladrón almacén

Mientras, su cómplice trataba de apoderarse de objetos de valor y dinero de la caja, pero la situación tomó un giro inesperado, ya que el almacenero, sangrante y confundido por los golpes, logró alcanzar un arma de fuego de su propiedad, una Bersa calibre 380 Plus, y abrió fuego contra los delincuentes para repeler la agresión.

El medio local 0223, indicó que el incidente ocurrió cerca de las 23 de este martes, y en medio del violento asalto, el comerciante al encontrar el arma, disparó al menos cuatro veces contra los ladrones.

Aturdidos por la situación que vivieron, los delincuentes se fugaron corriendo tras el tiroteo, pero hubo un fatal desenlace. Corrieron unos metros, cayeron y murieron en el medio de la calle. Es que a pocos metros del almacén habían dejado una moto marca Duke con la que habrían llegado al comercio, informó por su parte lacapitalmdp.

Personal del Comando de Patrullas y de la Comisaría 2ª fueron alertados del violento incidente, y al llegar al sitio de la balacera secuestraron una pistola marca Bersa TPR 9mm, que estaba tirada en la calle al lado de uno de los delincuentes muertos, con una vaina trabada en la recámara, lo que supone que el arma pudo haberse encasquillado durante el enfrentamiento.

En las últimas horas se confirmó que la pistola utilizada por los delincuentes había sido robada tiempo atrás durante un asalto en una casa particular del barrio Puerto.

A su vez, el comerciante fue asistido por los médicos de una ambulancia del SAME Mar del Plata, convocada para asistir al herido por los cortes que había sufrido en la cabeza, provocados por los golpes.

MdP ladrón abatido

“Hoy estamos a merced de los delincuentes. La zona está terrible”, relató un vecino que pudo ver de cerca los hechos, en declaraciones a LU6 Radio Atlántica. Y agregó: “Hay mucha gente que deja el auto afuera. Era un barrio muy lindo hace no mucho y hoy estamos a merced de los delincuentes, pasa todos los días. Hay aguantaderos por todos lados”.

La investigación quedó a cargo de la fiscal Romina Díaz, titular de la UFI Nº 6, quien caratuló la causa como "Homicidio agravado por el uso de arma de fuego". Además ordenó las medidas pertinentes para este caso y el lugar fue preservado para que Policía Científica realizara sus tareas correspondientes.