Un profesor asesinó a su amante porque ella se negó a interrumpir su embarazo.

De acuerdo a voceros de la investigación, las imágenes de cámaras de seguridad del lugar muestran al profesor ingresando al departamento de su amante a las 0.45 de ese 13 de noviembre y marchándose unas dos horas después, mientras sonaban las alarmas de humo y él se alejaba corriendo en busca de su automóvil para escapar, según consta en el documento policial, dice el informe de la100.com.

Además, se conoció que su hijo de dos años se encontraba esa noche con una amiga de la víctima. Esto surge del relato de testigos y allegados a la pareja quienes mencionaron que ya tenía un hijo y que ante el nuevo embarazo de Pickett, el profesor la presionó para que abortara, incluso amenazando con reclamar la custodia del primer hijo si ella no accedía a su cruel pedido.

Con el correr de los días, la situación se tornó tensa entre ambos, y de acuerdo a los comentarios de vecinos, había desatado peleas constantes entre ambos debido a que la mujer se negaba a interrumpir el embarazo.

La investigación desarrollada derivó en la presentación de cargos que incluyen "primer grado de homicidio intencional, homicidio intencional de un niño por nacer, incendio y maltrato de animales con resultado de muerte".

Crimen profesor acusado Un profesor asesinó a su amante porque se negó a interrumpir el embarazo.

Respecto del trabajo desarrollado por los peritos, la policía local declaró: “Esta ha sido una investigación muy diligente, exhaustiva y estratégica, en colaboración con el Departamento de Bomberos de La Crosse, el Departamento de Justicia de Investigación Criminal de Wisconsin y la Oficina del Jefe de Bomberos del Estado de Wisconsin”, declaró el jefe de policía de La Crosse, Shaw Kudron en un comunicado. “Acompañamos a la familia Pickett en nuestro más sentido pésame”.

En la audiencia de acusación preliminar, un juez del estado de Wisconsin interviniente en el caso, accedió a la moción de la defensa y dejó sin efecto los cargos por fallas en la formulación de la acusación, dando a la fiscalía 72 horas para volver a presentarlos, informó WKBT.

Hasta que la situación se aclare, Sierra quedó detenido preventivamente en la cárcel del condado de La Crosse con una fianza en efectivo de US$ 1.000.000 y tras su detención fue apartado de su cargo administrativo en Western Technical College.