En un episodio marcado por violencia de género, un profesor de diseño mecánico fue detenido luego del hallazgo del cuerpo de su amante dentro de su vivienda que fue incendiada intencionalmente. en La Crosse. El hecho ocurrió el 13 de noviembre pasado y el docente fue detenido el 16 de diciembre acusado de asesinarla porque se negó a interrumpir el embarazo. El caso de conoció en las últimas horas a partir de la audiencia de acusación al autor del crimen.
Un profesor asesinó a su amante porque ella se negó a interrumpir su embarazo
En un claro episodio de violencia de género, un profesor asesinó a su amante porque se negó a interrumpir el embarazo. La pareja ya tenía un hijo de dos años
El cuerpo de la mujer fue encontrado por la policía de Investigaciones y el profesor identificado como Matthew Sierra, de 38 años, fue arrestado en Western Technical College, en La Crosse, una ciudad ribereña del río Misisipi, en el estado de Wisconsin, y está acusado del asesinato de su pareja clancestina, Alexis Pickett, de 27, porque se negó a interrumpir su embarazo.
Los bomberos que fueron alertados del incendio ingresaron al departamento situado en Taylor Street, encontraron el cuerpo de Pickett junto a su perro y constataron que el fuego fue intencional y la autopsia determinó que la joven mujer murió antes de que se desatara el siniestro. La acusación, según se revela en el expediente obtenido por People, señala que el docente detenido intentó ocultar el asesinato prendiendo fuego la vivienda.
De acuerdo a voceros de la investigación, las imágenes de cámaras de seguridad del lugar muestran al profesor ingresando al departamento de su amante a las 0.45 de ese 13 de noviembre y marchándose unas dos horas después, mientras sonaban las alarmas de humo y él se alejaba corriendo en busca de su automóvil para escapar, según consta en el documento policial, dice el informe de la100.com.
Además, se conoció que su hijo de dos años se encontraba esa noche con una amiga de la víctima. Esto surge del relato de testigos y allegados a la pareja quienes mencionaron que ya tenía un hijo y que ante el nuevo embarazo de Pickett, el profesor la presionó para que abortara, incluso amenazando con reclamar la custodia del primer hijo si ella no accedía a su cruel pedido.
Con el correr de los días, la situación se tornó tensa entre ambos, y de acuerdo a los comentarios de vecinos, había desatado peleas constantes entre ambos debido a que la mujer se negaba a interrumpir el embarazo.
La investigación desarrollada derivó en la presentación de cargos que incluyen "primer grado de homicidio intencional, homicidio intencional de un niño por nacer, incendio y maltrato de animales con resultado de muerte".
Respecto del trabajo desarrollado por los peritos, la policía local declaró: “Esta ha sido una investigación muy diligente, exhaustiva y estratégica, en colaboración con el Departamento de Bomberos de La Crosse, el Departamento de Justicia de Investigación Criminal de Wisconsin y la Oficina del Jefe de Bomberos del Estado de Wisconsin”, declaró el jefe de policía de La Crosse, Shaw Kudron en un comunicado. “Acompañamos a la familia Pickett en nuestro más sentido pésame”.
En la audiencia de acusación preliminar, un juez del estado de Wisconsin interviniente en el caso, accedió a la moción de la defensa y dejó sin efecto los cargos por fallas en la formulación de la acusación, dando a la fiscalía 72 horas para volver a presentarlos, informó WKBT.
Hasta que la situación se aclare, Sierra quedó detenido preventivamente en la cárcel del condado de La Crosse con una fianza en efectivo de US$ 1.000.000 y tras su detención fue apartado de su cargo administrativo en Western Technical College.