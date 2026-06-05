El Gobierno abrió este viernes las puertas del Ecoparque-ex Zoológico de Mendoza- para la primera recorrida de prensa desde que el antiguo predio cerró en mayo de 2016. Diez años después del inicio de la reconversión, funcionarios defendieron los tiempos que demandó el proyecto y atribuyeron buena parte de la demora a la superpoblación de animales.
Tras 10 años, el Gobierno abrió las puertas del Ecoparque y atribuyó las demoras a la superpoblación de animales
En la primera recorrida después de una década del cierre del ex Zoológico, la cantidad de ejemplares pasó de más de 2.500 en 2019 a 1.000 en la actualidad
La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, cuestionó con dureza a quienes han criticado el avance del Ecoparque durante estos años.
Según sostuvo, la situación heredada era mucho más compleja de lo que suele plantearse en el debate público y requirió un trabajo prolongado de control reproductivo, rehabilitación y traslado de ejemplares.
La explicación oficial de las demoras en abrir el Ecoparque
"Pasamos de casi 3.000 animales a 1.000 animales", afirmó Latorre durante la recorrida. La funcionaria aseguró que los ejemplares se reproducían sin control y que el hacinamiento generaba situaciones extremas dentro del predio, como el canibalismo dentro de una misma especie.
Los números reales fueron difundidos por el mismo ministerio y muestran una evolución más compleja de la población del ex Zoológico. Cuando el lugar cerró, en mayo de 2016, los animales llegaban a 2.100. Mientras que en 2019, ese número se había incrementado hasta superar los 2.500. Desde esa fecha y hasta ahora, el número se redujo a 1.000 ejemplares, que son los que hoy posee el Ecoparque.
La ministra Latorre dijo que en "estos 10 años hay gente que ha trabajado incansablemente. Son animales, no una obra de infraestructura que se puede mover de un lado a otro", y se mostró visiblemente molesta por las críticas que recibió el proyecto.
También apuntó contra algunos dirigentes opositores que han cuestionado la reconversión y sostuvo que existe "ignorancia" sobre el trabajo realizado dentro del Ecoparque durante la última década.
El trabajo de bajar la superpoblación de animales
El director del Ecoparque, Ignacio Haudet, explicó a la prensa que la reproducción de los animales continuó incluso después del cierre del Zoológico, lo que provocó que la población creciera por encima de la capacidad del predio.
Según indicó, en los momentos de mayor concentración llegaron a tener una sobrecarga de animales que ampliamente superaba la capacidad del Ecoparque. Por ese motivo se implementaron programas de control de natalidad, adopciones responsables y derivaciones a otras instituciones.
Los animales fueron trasladados durante estos años mediante distintos programas. Entre ellos mencionó derivaciones a santuarios -especialmente a Brasil donde fueron a parar las elefantas- y centros especializados, como el reciente traslado de animales a Santa Fe.
La recorrida marcó además el primer acceso de la prensa al predio desde el comienzo de la reconversión. Durante años, el interior del Ecoparque fue prácticamente un misterio para el público. Ahora, con la población animal reducida y varias etapas de las obras concluidas, el Gobierno busca mostrar los avances de un proyecto que continúa siendo objeto de debate.