Tras 10 años, el Gobierno abrió las puertas del Ecoparque y atribuyó las demoras a la superpoblación de animales

Ecoparque 3 Cristán Lozano / Diario UNO

La explicación oficial de las demoras en abrir el Ecoparque

"Pasamos de casi 3.000 animales a 1.000 animales", afirmó Latorre durante la recorrida. La funcionaria aseguró que los ejemplares se reproducían sin control y que el hacinamiento generaba situaciones extremas dentro del predio, como el canibalismo dentro de una misma especie.

Ecoparque 8 Cristán Lozano / Diario UNO

Los números reales fueron difundidos por el mismo ministerio y muestran una evolución más compleja de la población del ex Zoológico. Cuando el lugar cerró, en mayo de 2016, los animales llegaban a 2.100. Mientras que en 2019, ese número se había incrementado hasta superar los 2.500. Desde esa fecha y hasta ahora, el número se redujo a 1.000 ejemplares, que son los que hoy posee el Ecoparque.

Cantidad de animales en el Ecoparque de Mendoza

La ministra Latorre dijo que en "estos 10 años hay gente que ha trabajado incansablemente. Son animales, no una obra de infraestructura que se puede mover de un lado a otro", y se mostró visiblemente molesta por las críticas que recibió el proyecto.

También apuntó contra algunos dirigentes opositores que han cuestionado la reconversión y sostuvo que existe "ignorancia" sobre el trabajo realizado dentro del Ecoparque durante la última década.

Ecoparque 4 Periodistas recorrieron este viernes el predio del Ecoparque. Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

El trabajo de bajar la superpoblación de animales

El director del Ecoparque, Ignacio Haudet, explicó a la prensa que la reproducción de los animales continuó incluso después del cierre del Zoológico, lo que provocó que la población creciera por encima de la capacidad del predio.

Según indicó, en los momentos de mayor concentración llegaron a tener una sobrecarga de animales que ampliamente superaba la capacidad del Ecoparque. Por ese motivo se implementaron programas de control de natalidad, adopciones responsables y derivaciones a otras instituciones.

Ecopaque 5 La nueva zona de juegos en donde se ubicaba la antigua plaza del ex Zoológico. Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

Los animales fueron trasladados durante estos años mediante distintos programas. Entre ellos mencionó derivaciones a santuarios -especialmente a Brasil donde fueron a parar las elefantas- y centros especializados, como el reciente traslado de animales a Santa Fe.

La recorrida marcó además el primer acceso de la prensa al predio desde el comienzo de la reconversión. Durante años, el interior del Ecoparque fue prácticamente un misterio para el público. Ahora, con la población animal reducida y varias etapas de las obras concluidas, el Gobierno busca mostrar los avances de un proyecto que continúa siendo objeto de debate.