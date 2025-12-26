Terminó la obra gruesa del Ecoparque y comenzó la cuenta regresiva para su apertura

ecoparque obras publicas Terminaron las obras del Ecoparque, que se prepara para su apertura en 2026.

Qué se hizo en el Ecoparque

Después de reducir el plan original de obra para el nuevo Ecoparque de Mendoza, la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial se enfocó en terminar las obras prometidas antes de que termine el 2025.

La superficie total construida alcanza los 1.336 m², distribuidos en un edificio de administración (492 m²), un edificio hall (368 m²) y un edificio bar (476 m²).

Los trabajos tienen que ver, además, con una puesta en valor integral del predio, con refuncionalización de la antigua plaza de juegos, nuevos caminos, revalorización de viejos senderos, nueva iluminación y equipamiento moderno.

obras publicas ecoparque

Se plantaron más 1.600 ejemplares de herbáceas, arbustos y árboles de bajo consumo hídrico y, para su cuidado, se incorporó un nuevo sistema de riego automatizado.

El sistema se alimenta mediante un equipo de bombeo y presurización conectado a las piletas ubicadas en el sector Este del predio, contaron desde Infraestructura.

Lo único que resta para hacer el traspaso formal a Ambiente es la finalización de obras menores fuera del predio: estacionamiento, bicisendas y veredas.

Según confiaron desde Casa de Gobierno a Diario UNO, esos trabajos culminarán en los primeros días de enero.

Cuándo abre el Ecoparque de Mendoza

La decisión sobre la apertura del Ecoparque, que refuncionalizará el antiguo zoológico -cerrado en 2016- será decisión de la Subsecretaría de Ambiente, de la que depende la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque.

Será el paso final de una larga espera para volver a uno de los sitios más emblemáticos de la Ciudad de Mendoza.

obras ecoparque Otra de las construcciones que se estrenarán en el Ecoparque.

Qué falta para que abra el Ecoparque

Según dijeron desde la Subsecretaría de Infraestructura, la obra gruesa debe ser complementada por una serie de intervenciones tendientes a la apertura al Ecoparque.

Entre esos trabajos se encuentra:

Cierre perimetral: se está revistiendo el muro de cierre en piedra y mejorando tela romboidal y la seguridad.

Playa de acceso: se está completando el acceso al nuevo Ecoparque. Incluye canteros, forestales, y acceso peatonal.

Soterramiento de la línea de media tensión.

Animales en el Ecoparque

Juan Ignacio Haudet, director de Biodiversidad y Ecoparque contó a Diario UNO que aún quedan 1.088 animales, de los cuales 500 son exóticos, como cebras, camellos, antílopes o distintos tipos de monos.

Los monos papiones, por ejemplo, se encuentran en un nuevo recinto en el que la Provincia invirtió $1.200 millones.

“No todos los animales tienen un lugar para ir, porque su especie no está en peligro de extinción o no existen santuarios especializados, o porque por la cantidad de individuos no se permite hacer esos traslados o porque son animales muy gerontes”.

Por su parte, la ministra Latorre admitió este viernes que “el Ecoparque hoy es un centro de rehabilitación de fauna que trabaja para su reinserción en su hábitat natural. Además, hay animales autóctonos, como maras, que pasearán por el recinto; y una población estable que irá decreciendo a medida que los ejemplares vayan falleciendo".

La finalidad del Ecoparque, hoy, "es que los animales no estén encerrados".

El ex zoológico contaba con casi 3.000. La primera trasladada fue Cecilia, la chimpancé que pasa sus días en un Santuario de Grandes Primates de Sorocaba, Brasil.

También fueron trasladadas las elefantas Guillermina, Pocha y Kenya a un santuario de Brasil. Las dos últimas murieron allí. Tamy, el elefante macho que iba a ser trasladado a fin de año, falleció en junio.

elefante kenya Así vivía Kenya en el Ecoparque cerrado de Mendoza.

En 2018 fueron llevados a The Wild Cat Sanctuary, en Minnesota, Estados Unidos, los dos leones africanos Salteña y Chupino. También los 10 osos pardos y la tigresa de bengala Lucy.

Además, hay 3 tucanes en una reserva natural de Tucumán, mientras que 2 tapires y más de 80 pecaríes de collar están en el Parque Nacional de Iberá en Corrientes.