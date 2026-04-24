Pablo Quirno ratificó la soberanía sobre Malvinas ante el posible retiro del apoyo de EE.UU. a Gran Bretaña

donald trump Estados Unidos evalúa dejar de apoyar la postura británica sobre las Malvinas. Foto: CNN

El rechazo al referéndum y la "población implantada"

Uno de los puntos más firmes del descargo oficial fue el rechazo al principio de libre determinación que suele invocar Londres. El canciller recordó que las Naciones Unidas nunca han reconocido a los habitantes de las islas como un "pueblo", sino como una población implantada tras la ocupación por la fuerza en 1833.

“No resulta aceptable que los habitantes de las islas se conviertan en árbitros de una disputa territorial en la que su propio país es parte. Por ello tampoco tiene validez el pretendido ‘referéndum’ de 2013”, sentenció.

Estados Unidos analiza la posibilidad de revisar su respaldo a la posición del Reino Unido sobre las Islas Malvinas, a partir de un documento interno del Pentágono vinculado a tensiones con aliados por el conflicto con Irán.

Alerta por el petróleo: el caso "Sea Lion"

La Cancillería también denunció las actividades ilegales de exploración de recursos naturales. Quirno apuntó específicamente contra el anuncio de la "decisión final de inversión" por parte de las empresas Rockhopper Exploration Plc y Navitas Petroleum Lp para el desarrollo del yacimiento petrolífero Sea Lion.

Para el gobierno argentino, estas acciones violan las resoluciones de la ONU y buscan desconocer los derechos soberanos sobre los recursos no renovables en la plataforma continental argentina.

Un reclamo con respaldo multilateral

El canciller recordó que el pedido de negociación no es solo un deseo argentino, sino un mandato de la Resolución 2.065 de la Asamblea General de la ONU, respaldado por bloques regionales como el Mercosur, la CELAC, la OEA y el grupo de los 77 más China.

El mensaje de Quirno cerró con una frase que busca unificar el sentimiento nacional en un momento de incertidumbre internacional: “Por historia, por derecho y por convicción: las Malvinas son argentinas”.