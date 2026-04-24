Estados Unidos analiza cambios en su postura sobre Malvinas por sus diferencias con Reino Unido

Giro en Malvinas Estados Unidos reconsidera su respaldo a Reino Unido Giro en Malvinas luego que Estados Unidos reconsidere su respaldo a Reino Unido.

Una posibilidad en evaluación

Por el momento, se trata de un análisis interno y no de una decisión oficial, por lo que no implica un cambio concreto en la postura histórica de Estados Unidos.

El escenario continúa en evaluación dentro de la política exterior estadounidense.

Qué dijo Milei sobre Malvinas

Por otro lado, el presidente Javier Milei se refirió a la cuestión Malvinas y sostuvo que su gestión está logrando avances.

“Estamos haciendo avances como nunca se han hecho sobre las Malvinas, pero no depende solo de nosotros”, afirmó el mandatario.

Javier Milei habló sobre las Malvinas Estamos haciendo avances como nunca se han hecho, pero no depende solo de nosotros Javier Milei habló sobre las Malvinas: "Estamos haciendo avances como nunca se han hecho, pero no depende solo de nosotros".

Un tema que sigue en agenda

El reclamo argentino por la soberanía de las Malvinas se mantiene vigente en la agenda internacional, mientras continúan las gestiones en el plano diplomático.

En ese contexto, la posibilidad de que Estados Unidos revise su postura aparece como un elemento en análisis, sin definiciones oficiales hasta el momento.