Estados Unidos analiza la posibilidad de revisar su respaldo a la posición del Reino Unido sobre las Islas Malvinas, a partir de un documento interno del Pentágono vinculado a tensiones con aliados por el conflicto con Irán. En paralelo, el presidente Javier Milei aseguró que su gobierno está logrando avances en la cuestión, aunque aclaró que no depende únicamente del país.
Estados Unidos analiza cambios en su postura sobre Malvinas por sus diferencias con Reino Unido
Documentos del Pentágono revelan que Estados Unidos evalúa retirar el respaldo a la soberanía británica sobre Malvinas en medio de tensiones globales
Un planteo de Estados Unidos que surge de tensiones
La información se conoció a partir de un documento interno del Pentágono en el que se evalúan distintas alternativas frente a aliados que no acompañaron plenamente la postura de Estados Unidos en el conflicto con Irán.
Entre esas opciones aparece la posibilidad de revisar apoyos diplomáticos en temas sensibles, como el caso de las Islas Malvinas.
Una posibilidad en evaluación
Por el momento, se trata de un análisis interno y no de una decisión oficial, por lo que no implica un cambio concreto en la postura histórica de Estados Unidos.
El escenario continúa en evaluación dentro de la política exterior estadounidense.
Qué dijo Milei sobre Malvinas
Por otro lado, el presidente Javier Milei se refirió a la cuestión Malvinas y sostuvo que su gestión está logrando avances.
“Estamos haciendo avances como nunca se han hecho sobre las Malvinas, pero no depende solo de nosotros”, afirmó el mandatario.
Un tema que sigue en agenda
El reclamo argentino por la soberanía de las Malvinas se mantiene vigente en la agenda internacional, mientras continúan las gestiones en el plano diplomático.
En ese contexto, la posibilidad de que Estados Unidos revise su postura aparece como un elemento en análisis, sin definiciones oficiales hasta el momento.