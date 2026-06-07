Lo que viene tras el Mundial en la política local y en la carrera para suceder a Cornejo

andres lombardi1 Andrés Lombardi es una ficha puesta para el próximo sondeo como candidato a gobernador. Foto: Cámara de Diputados de Mendoza

El último de sus trabajos generó muchas olas. Se criticó que no midiera con nombre y apellido a Natalio Mema y Tadeo García Zalazar, los dos del gabinete, cosa que quizás cambiaría para el próximo, porque ya están formalmente lanzados, aunque no está definido.

Se dijo que era porque de esa manera medirían poco, pero en Casa de Gobierno afirman que no están preocupados, que siempre supieron que a esta etapa llegaban con esos números y que el momento de instalarlos fuerte vendrá después. En la oposición les anticipan desventajas: “Heredan lo que tenga de imagen negativa Cornejo en ese momento, pero a eso le sumarán además su desconocimiento”. Habrá que ver.

tadeo garcia zalazar uncuyo universidades Tadeo García Zalazar, el primero del Gabinete en lanzarse como candidato para el año que viene. Foto: archivo

¿Alguno corre con ventaja o todavía no hay favorito?

Hablando de ventajas: ¿Corre con una muy clara Natalio Mema? ¿Con un favoritismo ya expreso del “gran elector”, que es Cornejo? Cuando se lanzó, algunos en los mentideros políticos de Mendoza lo asumieron como que congelaba el crecimiento de García Zalazar. Cuando, encima, Cornejo lo llevó a la cena con Mauricio Macri al lujanino, pareció una postal bastante clara de lo que el Ejecutivo quería expresar.

Pero fue y a la vez no fue tan así. Macri estaba invitado a la residencia oficial. Después decidió cambiar el lugar de la reunión y avisó que no iría a La Puntilla. Cerca del gobernador no tenían muy claro cómo encarar el encuentro -tal vez por la cautela de no poner nervioso de más al entorno de Milei con la foto-. Para hacerlo bien protocolar (un gobernador recibiendo a un ex presidente), Cornejo improvisó llevar a su ministro de Gobierno.

“Y terminamos dando una foto que ya sabemos cómo se leyó y que no sé si era lo que queríamos comunicar”, rezan al lado del Cuarto Piso. Son versiones. Puede ser la absoluta verdad o un modo de pedirle disculpas a TGZ por el desbalanceo de fichas. De cualquier modo, el ministro no podría haber ido, porque estaba en San Rafael.

No obstante, a Mema le quedan algunos golpes de efecto asegurados sobre el fin de este año y tras el Mundial: la inauguración de dos tramos de la Ruta 153 y otras obras de Infraestructura, como la remodelación del Hospital Lencinas son los cortes de cinta que lo esperan en estos meses.

El rumbo de Macri condiciona el 2027 del PRO

Otra gran definición es cómo quedará el vínculo con el PRO y qué rol tendrá ese sello el año que viene. Hoy son aliados del oficialismo, pero es una alianza no del todo nítida. Además, con un radicalismo decidido a mantener el frente electoral con los Milei, las posibilidades de jugar en el mismo equipo acá en Mendoza también dependerán de lo que hagan los amarillos a nivel nacional. Sobre todo si tienen un candidato competitivo a presidente que decida enfrentarse a los libertarios. Es lo que parece que ocurrirá.

Cornejo y Macri La cena Cornejo-Macri generó algunas especulaciones. Foto: archivo

¿Será Macri? Casi con seguridad, no. Entre dos y tres veces le preguntaron -figuras fuertes- en Mendoza si va a ser candidato. Todas las veces gambeteó la pregunta. Sí está buscando a alguien que juegue por él en ese lugar. Cerca suyo dicen que los que tienen chances, por ahora están todavía lejos de que les “dé” para tanto. Hablan por ejemplo del gobernador de Chubut, Nacho Torres, y del diputado bonaerense Martín Yeza.

Macri habló en Mendoza de recuperar la marca Juntos por el Cambio, son varias fuentes las que lo señalaron así. La respuesta que recibió es que no hay problema, pero siempre que no interfiera con el plan original, que es estar junto al presidente y pelear por su reelección. Ahí se complicaron los proyectos.

En la provincia, este sábado quedó armada la lista de unidad para presidir el partido: Gabriel Pradines será el candidato de ambos sectores y Lucas Faure, impulsado entre otros por Hebe Casado es el designado para la Juventud PRO. Hasta último momento se especuló con la posibilidad de que jugara una pieza no tan conocida: la presidenta del PRO Ciudad, Laura Pascualetti. Una “Nyc” (nacida y criada) en el espacio a la que algunos empujaban para pelear contra los más cercanos a De Marchi.

Este domingo habrá reuniones para pulir las nóminas en los departamentos, pero primó la paz, a pesar de que casi se cae el arreglo porque un sector ponía de condición que el candidato fuera Esteban Allasino en lugar de Pradines. La idea nunca cuajó.

gabriel pradines pro septimo dia.jpg Gabriel Pradines peleó por la lista de unidad en el PRO durante meses. El "otro" sector buscó correrlo de la presidencia. Foto: archivo

Inquietud por la macro y los números de Milei

Interlocutores del Gobierno que tienen llegada a Casa Rosada han marcado dos puntos como preocupantes en los últimos meses: Manuel Adorni y la micro, el metro cuadrado. Desde Buenos Aires les han dicho a sus socios mendocinos que no se preocupen, que de cara al año que viene todos los indicadores tienden a mejorar y habrá una recuperación palpable.

No es que acá no les crean, porque tienen una mirada similar. Pero en el Barrio Cívico la mirada es que esa recuperación, si bien puede venir, no va a ser contundente. “No es que vamos a tener gente chocando los cinco por la calle y loca de alegría en 2027”, grafica una fuente. “Pero sí podemos ver un poco más de optimismo”, narran.

Es difícil saber cuánto hay de expresión de deseo en ese pronóstico. Ya les han hecho saber a sus socios libertarios que, en Mendoza, Milei cae hasta 10 puntos en encuestas que el Gobierno considera confiables. Diez puntos es muchísimo, según la cúpula de Cambia Mendoza.

Cornejo milei en San Rafael La alianza entre Cambia Mendoza y los libertarios sigue sólida para 2027, pero hubo planteos a Casa Rosada. Foto: archivo

Habrá distintos escenarios en los que, de acá a diciembre, se va a ver cómo sigue el vínculo con Javier y Karina Milei. Además de los puntos de gestión, el gran escenario para verse alineados -o no- será el Congreso de la Nación. El presidente ya pidió mucha actividad durante la Copa del Mundo. Que no se diga que hubo vacaciones motivadas por el fútbol.

En el medio, aparece la declaración jurada de Adorni, que llegaría justo durante la competencia, cuando la opinión pública está mayoritariamente distraída. Por esos días, o poco después de la final, podría llegar el proyecto que sí o sí debe salir este año: la reforma electoral. Hay un borrador que habla de Primarias Abiertas y Simultáneas, pero ya no más obligatorias.

Es el premio consuelo, ya que al parecer los votos para directamente dinamitar las PASO no aparecen ni aparecerán. Por algunos sondeos preliminares, los radicales mendocinos estarían de acuerdo con ese retoque parcial y darían un gesto de sintonía. A esperar.