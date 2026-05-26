Empeora la opinión sobre el gobierno de Milei: sin confianza se pierde la esperanza

mesa politica gobierno adorni La foto de la "unidad" que compartió este martes el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de la interna libertaria. Foto: Presidencia de la Nación

Créditos privilegiados del Banco Nación, licitaciones amañadas y pagos con sobreprecios, que también son investigados por la Justicia, son algunos de los ejemplos penosos.

Internas, frentes abiertos y exigencias del FMI

Las internas entre los libertarios expuestas a cielo abierto, los frentes que Karina Milei sigue abriendo -el nuevo contra Patricia Bullrich- y las crisis emocionales del propio presidente minan al gobierno en el rubro que evalúa su "capacidad".

Los recortes presupuestarios en áreas sensibles y vitales no parecen concordar con una estrategia de contención social ni mucho menos con objetivos de desarrollo. No es tanto el paradigma del equilibrio fiscal lo cuestionado, sino más bien la forma de ejecución que no discrimina entre lo esencial y lo secundario.

El gobierno es evaluado positivamente en el eje que alude a la "eficiencia", donde el trabajo cohesionado en pos de sus objetivos del equipo económico vale ser destacado. Así lo ha hecho el staff report del FMI, no sin hacer fuertes recomendaciones. El ingreso demorado a los mercados internacionales, el cepo vigente, la obsoleta medición del IPC del INDEC y la falta de autonomía del Banco Central conforman algunas de las últimas advertencias.

El FMI ha señalado al proceso electoral de 2027 como una de las amenazas al programa macroeconómico, que podría traer aparejado inestabilidad si el gobierno lo subestima. En realidad, mucho de la suerte electoral corre por cómo se aprecia la marcha del gobierno (y las expectativas que logre promover), que también tiene en el debe el ítem referido a la "preocupación por el interés general", según el relevamiento de la Universidad Torcuato Di Tella.

El presidente ha destacado algunos indicadores que mostrarían un cambio de la tendencia de los últimos meses, en cuanto al crecimiento del EMAE (Estimador Mensual de la Actividad Económica) en marzo y la baja de la inflación en abril. Son datos que poco le importan a la población y que ningún "Súper RIGI" podrá cambiar en su percepción si no tiene progresos en el día a día, básicamente en términos de empleo y de poder adquisitivo.

Es de lo que debería tomar nota Javier Milei para evitar la inestabilidad económica preelectoral y si pretende ser competitivo en las próximas presidenciales.