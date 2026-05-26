El gobierno nacional mostró una foto de la unidad en medio de la interna libertaria

También el ministro del Interior, Diego Santilli; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt; y el subsecretario de Gestión, Eduardo Lule Menem.

La mesa política habló de las diferencias internas

Un día después de la foto de unidad que consiguió el presidente Javier Milei, la mesa política se reunió en Casa Rosada. Según filtraron desde Nación, los funcionarios analizaron el próximo avance de los proyectos enviados al Congreso y los plazos para tratarlos, mientras que se abordó brevemente, y con humor, las diferencias internas entre el asesor presidencial Santiago Caputo y el titular de Diputados, Martín Menem.

Integrantes de la reunión revelaron a la Agencia Noticias Argentinas que el clima del intercambio fue distendido e incluso hubo chistes sobre el look de Santiago Caputo, que usó una gorra de lana azul.

De la foto, también llamó la atención un detalle de edición: la copa de Adorni parece estar desapareciendo. Mientras que, si bien se informó que hubo 9 personas presentes en el encuentro, en la mesa se advierten 10 copas.

adorni copa mesa politica La foto que comunicó gobierno salió con un error de edición. Foto: Presidencia de la Nación

Más de una hora se la llevó el debate por la reforma política, una de las claves de la administración libertaria, y el relevamiento en función de los apoyos de los gobernadores.

“El 4 de junio si va a ser una importante donde se van a votar algunos de los proyectos que están girando hoy en Senado”, anticipó uno de los asistentes, aunque evitó precisar detalles.

Sin embargo, el temario formal incluyó el debate respecto a los proyectos enviados al Congreso y los plazos para tratarlos. Lo cierto es que en Casa Rosada tienen intenciones de motorizar la agenda legislativa por lo que se prepara para girar nuevas medidas.

En la hoja de ruta del oficialismo figuran como prioridades:

la Ley de Sociedades

la Ley de Ludopatía

el súper RIGI

la Ley de Lobby

la derogación de la Ley de etiquetado frontal

Según informó la agencia, en la administración libertaria hay quienes ven con preocupación la pérdida de dinamismo de la gestión del gobierno que le atribuyen a las diferencias internas, que prometen escalar, pero también a la situación judicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito.