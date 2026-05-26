Milei quiere derogar la ley de etiquetado frontal y saltaron Cobos y Fernández Sagasti a defenderla

Ley de etiquetado Frontal, golosinas, kiosco.jpeg La ley de etiquetado frontal obliga a la industria alimenticia a advertir si un producto tiene exceso de sodio y azúcares, por ejemplo. Foto: UNO / Cristián Lozano

Pero ahora el Ministerio de Desregulación que comanda Federico Struzenegger, pretende derogarlo y ya ingresó al Congreso un proyecto con ese objetivo.

Allí se marca que "los sistemas de etiquetado nutricional frontal constituyen herramientas regulatorias respecto de las cuales no existe actualmente un modelo único y uniforme a nivel internacional".

Y le critica a la ley "dificultades derivadas del modelo de perfil de nutrientes adoptado, en relación con la utilización de parámetros generales aplicados de manera homogénea sobre matrices alimentarias sustancialmente diferentes".

Y asegura que puede inducir a interpretaciones simplificadas o poco precisas respecto del perfil nutricional integral de determinados alimentos "generando confusión en los consumidores y alejándose de cumplir con los objetivos de dar información clara, adecuada y útil para la adopción de decisiones alimentarias saludables".

Cobos y Fernández Sagasti unidos para defender la ley de Etiquetado frontal

Aún estando fuera ya del Congreso, apenas conoció la iniciativa de La Libertad Avanza de derogar la ley en la que él trabajó como uno de sus autores, el ex diputado nacional Julio Cobos salió a defenderla y sacó todos sus argumentos para hacerlo.

julio cobos El ex diputado nacional, Julio Cobos, defendió la ley de etiquetado frontal y aseguró que funciona para prevenir enfermedades como hipertensión, obesidad y diabetes.

"La ley está basada en la prevención del tema sanitario en lo que hace a la alimentación. Lo que pretendimos es informar, para que en el lugar de venta la madre, el padre, o hasta el chico que quiere consumir, sepa si lo que va a consumir es un alimento que tiene exceso de calorías, exceso de grasa, exceso de sodio. Vinculado, obviamente, a para prevenir situaciones de hipertensión arterial, de sobrepeso o de diabetes", explicó Cobos en diálogo con Mañana es mejor, de radio Nihuil.

El ex legislador nacional recordó que sancionar esa ley llevó más de 5 años de discusión, y que supuso una fuerte discusión con la industria alimentaria y fundamentalmente la industria de las gaseosas, por la inclusión de azúcares y afirmó que es una ley que funciona muy bien en materia de prevención.

Y a la hora de entender por qué el Gobierno de Javier Milei pretende derogarla Cobos apeló a la ironía: "Salvo que este Gobierno pretenda endilgarle la caída del consumo a esto y no a la caída del poder adquisitivo", disparó.

senado presupuesto anabel fernandez sagasti La senadora Anabel Fernández Sagasti, una de las autoras de la ley de etiquetado frontal vigente, aseguró que el Gobierno de Javier Milei quiere derogarla porque cedió ante la presión de las industrias alimenticias.

En una línea similar opinó la senadora del PJ, Anabel Fernández Sagasti, otra de las autoras de la ley vigente.

"Claramente este Gobierno ha seguido el lobby de las empresas alimenticias, porque sus argumentos son los mismos que puso la industria cuando no querían que salga la ley, por ejemplo que es una normativa rígida, los sobrecostos, lo que no tiene ningún sentido y han sido demostrado mundialmente que no es así", rebatió Fernández Sagasti.

Y aseguró que un estudio de Unicef confirma que la población "toma en cuenta la información que aportan los octógonos en los alimentos a la hora de consumirlos, no es que no los consuma por los octógonos, sino que sabe que si los consume desmedidamente pueden perjudicar su salud", y recordó que varios países de la región ya avanzaron con legislación similar, y citó a Chile y Perú por ejemplo.

Fernández Sagasti criticó la medida de la gestión de Javier Milei de querer derogar la norma: "Si fuese porque es muy rígida, podrían mejorarla, porque toda ley es perfectible, pero no es así".