"Secreto", la novela juvenil que moviliza a los estudiantes en escuelas de Mendoza

“Secreto” (Letras Proyecto Editorial), es la novela juvenil de Nelson Pizarro. El autor es profesor de Lengua y Literatura y escritor de cuentos. Además realizó un diplomado en escritura creativa, fue declarado Persona Destacada de la Cultura de Maipú y su novela de interés municipal por el Concejo Deliberante maipucino.

Nelson Pizarro persona destacada de la cultura Pizarro fue declarado Persona Destacada de la Cultura de Maipú.

Con su libro estimula la empatía, y genera un espacio de escucha en las escuelas. Son los propios adolescentes quienes manifiestan que a veces no encuentran el espacio, en la escuela o en la casa, para sentirse escuchados y contenidos.

"'Secreto' es una recopilación de las historias que he ido recuperando en estos años de clases. Surge también para darles voz a los que no hablan, a los que callan”, cuenta el profe Nelson.

“Está inspirado en una historia de esas que me encontré en las escuelas”, dice el profesor.

-¿Sentís que hoy por hoy los adolescentes tienen muchos secretos porque quizás no tengan un referente o no encuentren a esa persona con quien puedan desahogarse?, le consultamos al escritor.

“Sí, absolutamente. Los chicos tienen muchas cargas emocionales que no saben gestionar. 'Secreto' se ha transformado en un puente donde ellos encuentran el espacio para poder hablar de lo que les sucede”.

"'Secreto' es la historia de la adolescente Luz. Y en menos de 70 páginas, mediante una prosa sensible, simple y eficaz, logra interpelar y empatizar con adolescentes de 12 a 18 años.

Embed - "Secreto": la novela MENDOCINA que da VOZ a los ADOLESCENTES

Lectura y fenómeno en las escuelas

La novela se presentó en diciembre de 2025. Pero ya en el inicio del ciclo lectivo distintas escuelas secundarias convocaron a Nelson Pizarro para hablar de su obra y generar un ejercicio de escucha de los adolescentes sobre sus emociones y esos “secretos” que los avergüenzan.

“Me empezaron a convocar de las escuelas y a donde me llaman voy, charlo con los chicos. La verdad es que la recepción que ha tenido el libro ha sido increíble y una vez que estoy ahí los chicos se interesan”, cuenta Nelson.

El libro hace una referencia también a "Frankenstein", el texto precursor de la ciencia ficción escrito por Mary Shelley en 1818. Y a partir de la novela juvenil de Pizarro, los chicos piden a los profes continuar leyendo "Frankenstein".

“Los mismos chicos se interesan después en continuar leyendo. Y eso está buenísimo que suceda, porque es algo que no venía pasando. Cuesta mucho que los chicos se acerquen a la literatura y parte del trabajo es eso, que los chicos se interesen en leer, encuentren un libro cercano a ellos, donde vean que hay historias que son como las de ellos. Porque el secreto puede ser cualquier cosa, una burla, un abuso o una adicción, por ejemplo”, relata Nelson.

Nelson Pizarro El escritor Nelson Pizarro.

La historia de Erick

La segunda novela de Nelson Pizarro ya está terminada y espera el proceso de corrección, edición e impresión.

“El segundo libro espero que antes del fin de año ya vea la luz”, dice el escritor

-¿Y también está dirigida al público juvenil?

-Sí, es más, este segundo libro se desprende de un personaje del primero. Una alumna un día vino y me dijo enojada: ¿Qué pasó con este personaje?

"¿Qué pasó con Erick?", le preguntamos. “Exactamente, ¿qué pasó con Erick? Y ahí me di cuenta que Erick también tenía mucho para contar, entonces el segundo libro está enfocado en él.