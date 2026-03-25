La DGE pone a prueba la lectura de 315.000 alumnos y apunta a quebrar el 10% crítico

Cada estudiante toma un texto y lee en voz alta durante un minuto. Por ese proceso de evaluación pasarán unos 315.000 alumnos de todas las escuelas de Mendoza, hasta el 10 de abril. Se trata del 5to Censo de Fluidez y Comprensión Lectora encarado por la Dirección General de Escuelas (DGE).
Estudiantes desde 2do grado de primaria hasta el último de secundaria serán censados una vez más para conocer el grado de fluidez de su lectura. Además, de modo muestral por ahora, se analizará también su comprensión.
Los resultados del censo se conocerán en mayo. Con ellos, la DGE y las instituciones trabajarán puertas adentro para mejorar los procesos de aprendizaje.
El objetivo del 2026, señaló Romina Durán, directora de Evaluación de Calidad Educativa, es “terminar el año con menos del 10% de estudiantes en nivel crítico de alfabetización o lectura”.
El desafío de la DGE de perforar el piso del 10%
Durante el Censo provincial de Fluidez Lectora, estudiantes de todas las escuelas, de gestión pública y privada, leen en voz alta durante un minuto. En ese tiempo, la DGE evalúa cuántas palabras pueden leer y el nivel de prosodia, es decir, el cómo.
La directora de Evaluación de Calidad Educativa señaló, en la presentación del censo que se realizó este miércoles en la Escuela 1-123 Patricias Mendocinas, de Ciudad, que cuando comenzaron las evaluaciones, allá por 2021, el 40% de los estudiantes de 4to grado censados tenía un nivel crítico de alfabetización.
“Ahora estamos en el 10%, y eso nos ha permitido empezar a evaluar no solo su fluidez, sino también la comprensión de esos niños y adolescentes al leer”, explicó la funcionaria.
El año que viene, de hecho, la DGE se propuso avanzar con el censo provincial de comprensión lectora –como se hace con la fluidez-, y no solo con un muestreo en estudiantes de 3° y 6° grado de primaria y de 1° año de secundaria, como hasta ahora.
Lo esperable para este 2026, indicó Durán, “es que terminemos el año con menos del 10% de estudiantes en nivel crítico de alfabetización o lectura”.
Evaluación, análisis y nuevas estrategias: la forma de trabajo de la DGE
El censo será desde este miércoles hasta el 10 de abril. A partir de entonces, se procesarán los resultados y en mayo se darán a conocer públicamente. Antes de eso, la DGE los enviará a cada uno de los directores para cruzar datos y comenzar a diseñar en conjunto nuevas estrategias teniendo en cuenta las particularidades de cada institución.
Raquel Ghilardi, directora de Educación Primaria, explicó esta etapa: “Nominalizamos los programas por escuela para ver si hay algo en el proceso de aprendizaje que quedó atrás y en su trayectoria escolar el chico no pudo incorporar”.
Finalizado este Censo de Fluidez y Comprensión Lectora, la DGE encarará nuevas evaluaciones: a fines de septiembre y comienzos de octubre habrá un nuevo censo de lectura y, también en octubre, se analizará a los alumnos desde sala de 5 años en matemática.