La DGE pone a prueba la lectura de 315.000 alumnos y apunta a quebrar el 10% crítico

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El objetivo del 2026, señaló Romina Durán, directora de Evaluación de Calidad Educativa, es “terminar el año con menos del 10% de estudiantes en nivel crítico de alfabetización o lectura”.

El desafío de la DGE de perforar el piso del 10%

Durante el Censo provincial de Fluidez Lectora, estudiantes de todas las escuelas, de gestión pública y privada, leen en voz alta durante un minuto. En ese tiempo, la DGE evalúa cuántas palabras pueden leer y el nivel de prosodia, es decir, el cómo.

La directora de Evaluación de Calidad Educativa señaló, en la presentación del censo que se realizó este miércoles en la Escuela 1-123 Patricias Mendocinas, de Ciudad, que cuando comenzaron las evaluaciones, allá por 2021, el 40% de los estudiantes de 4to grado censados tenía un nivel crítico de alfabetización.

“Ahora estamos en el 10%, y eso nos ha permitido empezar a evaluar no solo su fluidez, sino también la comprensión de esos niños y adolescentes al leer”, explicó la funcionaria.

El año que viene, de hecho, la DGE se propuso avanzar con el censo provincial de comprensión lectora –como se hace con la fluidez-, y no solo con un muestreo en estudiantes de 3° y 6° grado de primaria y de 1° año de secundaria, como hasta ahora.

Lo esperable para este 2026, indicó Durán, “es que terminemos el año con menos del 10% de estudiantes en nivel crítico de alfabetización o lectura”.

Evaluación, análisis y nuevas estrategias: la forma de trabajo de la DGE

El censo será desde este miércoles hasta el 10 de abril. A partir de entonces, se procesarán los resultados y en mayo se darán a conocer públicamente. Antes de eso, la DGE los enviará a cada uno de los directores para cruzar datos y comenzar a diseñar en conjunto nuevas estrategias teniendo en cuenta las particularidades de cada institución.

Censo de fluidez y comprensión lectora 2025.jpg La DGE empezó un nuevo Censo de Fluidez y Comprensión Lectora en alumnos de toda la provincia.

Raquel Ghilardi, directora de Educación Primaria, explicó esta etapa: “Nominalizamos los programas por escuela para ver si hay algo en el proceso de aprendizaje que quedó atrás y en su trayectoria escolar el chico no pudo incorporar”.

Finalizado este Censo de Fluidez y Comprensión Lectora, la DGE encarará nuevas evaluaciones: a fines de septiembre y comienzos de octubre habrá un nuevo censo de lectura y, también en octubre, se analizará a los alumnos desde sala de 5 años en matemática.