En qué mundo literario vivís, según tu signo del zodíaco

Alas de sangre libro El universo de "Alas de sangre" es ideal para los nacidos bajo el signo de Aries.

TAURO: Una corte de rosas y espinas

Un mundo de placer, belleza y vínculos profundos. Te atrae lo sensual, lo estético, lo intenso...amarías en un lugar donde el amor se saborea lento y se vuelve adictivo.

GÉMINIS: La hipótesis del amor

Un mundo de romance inteligente, tensión y sarcasmo. Tu tipo de amor es mental: necesitas conversación, juego, química...alguien que te rete tanto como te haga reír.

CÁNCER: Romper el círculo

Un mundo donde el amor es profundo...pero también duele. Amas con el alma, proteges, cuidas...pero a veces te quedas más de lo que deberías. Tu historia es emocional, intensa y transformadora.

LEO: Érase una vez un corazón roto

Un mundo mágico donde el amor es tan hermoso como peligroso. Crees en el amor ideal...aunque la vida te enseñe que también puede romperte.

Érase una vez un corazón roto "Érase una vez un corazón roto" de Stephanie Garber es ideal para los nacidos en el signo de Leo.

VIRGO: La selección

Un mundo de realeza, competencia y romance digno de espectáculo. Te encanta ser el centro, amar en grande y vivir historias épicas. Tu amor necesita brillo, intensidad y admiración.

LIBRA: Farsa de amor a la española

Un mundo de tensión, detalles y amor que se construye poco a poco. Eres lógica...hata que te enamoras. Tu historia es lenta, profunda y llena de pequeños gestos que lo cambian todo.

ESCORPIO: Haunting Adeline

Un mundo oscuro, obsesivo y prohibido. No amas a medias. Lo tuyo es intensidad, control, deseo...un amor que consume.

SAGITARIO: Príncipe cruel

Un mundo de engaños, poder y criaturas mágicas. Te encanta el riesgo, el juego, lo impredecible...incluso en el amor. Necesitas libertad, pero también alguien que te desafíe.

El príncipe cruel Sagitario combina a la perfección con el universo de "El príncipe cruel".

CAPRICORNIO: Rey de la ira

Un mundo de poder, dinero y relaciones estratégicas. Para ti el amor es serio, estructurado...pero cuando te rompen esa barrera, amas con una intensidad que nadie esperaba.

ACUARIO: Destrozame

Un mundo distinto, caótico y emocionalmente profundo. Eres diferente, sientes diferente...y tu historia de amor nunca será convencional.

PISCIS: Caraval

Un mundo de ilusión, magia y amor que parece un sueño. Te enamoras de lo imposible, de lo que no todos ven...tu corazón vive entre fantasía y realidad.