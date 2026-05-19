Colocar papel aluminio en la tabla de planchar: por qué hacerlo y cuáles son los beneficios

Por qué colocar papel aluminio en la tabla de planchar: truco casero efectivo

Cuando pasas la plancha sobre la ropa de manera tradicional, una gran parte del calor atraviesa el tejido, pasa por la funda de la tabla y termina perdiéndose. Con el papel aluminio eso no pasa.

Sucede que, al incluir este material, creas una barrera térmica inmejorable. El aluminio es un excelente conductor que absorbe la temperatura de la plancha casi al instante y la refleja directamente hacia arriba.

plancha, truco casero Con este truco, reducirás la factura de electricidad.

Al reflejar el calor desde abajo, es el equivalente a planchar las dos caras de la prenda al mismo tiempo: las arrugas en pantalones o camisas desaparecerán rápidamente.

La plancha es uno de los electrodomésticos que más energía consume. Al reducir el tiempo de planchado a la mitad, notarás un alivio en la factura de luz.

Cómo llevar a cabo este truco casero

Para aprovechar al máximo todos estos beneficios, la instalación debe ser correcta. Primero, retira la funda de tela de tu tabla de planchar. Luego, desenrolla el papel aluminio cubriendo toda la superficie rígida.

Luego, coloca la parte brillante hacia arriba, ya que es la superficie que refleja la radiación térmica de manera más eficiente. Para terminar, vuelve a colocar la funda de tela por encima asegurándote de que quede bien tensada. La plancha no debe tocar el metal.

Ya sabes, si quieres llevar la tarea del planchado a otro nivel, será mejor que coloques papel aluminio en la tabla para obtener estos grandes beneficios.