Cubrir las canillas de agua con papel aluminio: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Por qué se recomienda cubrir las canillas de agua con papel aluminio

El papel aluminio actúa de una forma única: al ser un metal blando, funciona como un agente pulidor que no raya el cromo y elimina el sarro presente en las canillas de agua de tu casa.

Más allá de la estética, este truco casero tiene una aplicación vital durante los meses de invierno. Las canillas de agua que se encuentran a la intemperie corren el riesgo de congelarse y romperse. El papel aluminio no hace más que darle calor.

Muchos expertos sugieren envolver las tuberías expuestas con varias capas de papel aluminio. Debido a sus propiedades térmicas, este material actúa como una barrera radiante, evitando que el agua llegue a su punto de congelación.

canillas de agua El papel aluminio puede dejar como nuevas las canillas de agua de tu casa.

El uso del papel aluminio en las canillas de agua no es solo una moda pasajera de internet; es una solución práctica basada en la eficacia de los materiales que ya tienes en tu casa.

Cómo aplicar este truco casero paso a paso

Si quieres devolverle el brillo de fábrica a tus grifos, el proceso es sumamente sencillo: