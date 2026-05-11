Cómo arreglar una canilla que pierde: paso a paso para que no gotee nunca más

A continuación, la guía definitiva para solucionar este problema doméstico sin entrar en crisis.

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Canilla que gotea agua: el arreglo del problema

Antes de empezar con el arreglo la canilla que pierde agua, asegurate de tener a mano este "kit de primeros auxilios" de plomería básica:

Un destornillador (puede ser plano o phillips, dependiendo de tu canilla ).

). Una llave francesa o pico de loro.

Un cuerito nuevo (se compran por muy pocos pesos en cualquier ferretería; siempre es útil tener de repuesto).

Un trapo seco.

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Canilla que gotea agua: paso a paso para el arreglo la pérdida

Cortar el agua (el paso que no te podés saltear): parece una obviedad, pero el apuro suele jugar malas pasadas. Buscá la llave de paso de la habitación (baño o cocina) y cerrala por completo. Para asegurarte, abrí la canilla rota para que caiga el agua que quedó en la cañería. Si no hacés esto, vas a terminar empapado. Desarmar la perilla: las canillas tradicionales (las que se giran, no los monocomandos) tienen una tapita en la parte superior que suele indicar el frío o el calor. Hacé un poco de palanca con cuidado usando el destornillador plano para sacarla. Debajo vas a encontrar un tornillo. Desenroscalo y retirá la perilla o "volante" tirando hacia arriba. Retirar la campana y el vástago: una vez sin la perilla, vas a ver una pieza metálica que cubre el mecanismo (la campana); desenroscala a mano o con mucho cuidado usando la llave francesa y el trapo para no rayar el cromo. Al sacarla, quedará a la vista el vástago (la pieza de bronce). Tomá la llave francesa, ajustala a la tuerca del vástago y girá en sentido contrario a las agujas del reloj para extraerlo por completo. El momento de la verdad: cambiar el cuerito. En la base del vástago que acabás de sacar vas a ver el famoso cuerito, que seguramente estará deformado, gastado o roto. A veces está a presión y otras veces tiene una pequeña tuerca que lo sostiene. Retiralo y colocá el cuerito nuevo exactamente en la misma posición. Volver a armar y probar: volvé a enroscar el vástago en su lugar y ajustalo con la llave francesa (no hace falta usar fuerza bruta, solo que quede firme). Colocá nuevamente la campana, la perilla, el tornillo y la tapita. Finalmente, abrí la llave de paso del agua. Abrí y cerrá tu canilla reparada. ¡Listo! El molesto goteo debería ser historia.

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El consejo final: si al desarmar notás que el problema no es el cuerito de goma (por ejemplo, si tenés grifería con cierre cerámico o monocomando), el mecanismo es distinto y requiere cambiar el "cartucho". En esos casos, si no te das maña, sí es recomendable consultar a tu plomero de confianza.