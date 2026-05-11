Tensión por un puma que se metió en un barrio privado: piden a los vecinos no salir de sus casas

Puma Puma El puma fue captado por las cámaras de seguridad del barrio privado. Foto: gentileza

Por el momento, las autoridades no lograron hallar rastros concretos del puma, aunque los operativos continúan en distintos sectores de la zona. Además, pidieron a los vecinos evitar salir de sus casas por el momento.

Piden no acercarse al puma y dar aviso inmediato

Especialistas explicaron que este tipo de felino suele tener hábitos nocturnos, por lo que es más frecuente que se desplace durante la noche y permanezca oculto entre la vegetación durante el día. Esa conducta dificulta su localización y obliga a reforzar las tareas de monitoreo.

Ante la situación, las autoridades pidieron a los vecinos no acercarse al animal en caso de volver a verlo y evitar cualquier intento de seguimiento o captura. También recomendaron dar aviso inmediato a los organismos de emergencia para permitir una intervención segura.

Policia buenos aires, matan a un niño de 2 años de un disparo en la cara.jpg La policía de Buenos Aires busca intensamente al puma que merodea un barrio privado. Imagen ilustrativa.

La presencia de fauna silvestre en zonas urbanas o cercanas a barrios privados suele relacionarse con el avance de áreas habitadas sobre ambientes naturales, además de cambios en los ecosistemas y desplazamientos de animales en busca de alimento o refugio.

Mientras continúa la búsqueda, el operativo permanece activo en Escobar y las autoridades mantienen el seguimiento preventivo para intentar ubicar al puma sin poner en riesgo a los vecinos ni al propio animal.