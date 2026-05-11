Inicio Sociedad ANMAT
Atención a esto

ANMAT prohibió de manera urgente la venta de productos de higiene: la lista completa

La medida de ANMAT alcanza a artículos comercializados en plataformas digitales que no contaban con datos de elaboración ni autorización oficial para su venta

Pablo Philippens
Editado por Pablo Philippens
ANMAT prohibió la venta y comercialización de una lista de productos de limpieza. Imagen generada con IA. 

ANMAT prohibió la venta y comercialización de una lista de productos de limpieza. Imagen generada con IA. 

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la comercialización, distribución y publicidad de distintos productos de limpieza e higiene que se ofrecían en plataformas digitales sin contar con registros sanitarios ni identificación de sus elaboradores o importadores.

La decisión fue oficializada mediante la Disposición 2638/2026 publicada en el Boletín Oficial, luego de una investigación iniciada a partir de consultas sobre la legitimidad de productos de origen extranjero comercializados en internet.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, las actuaciones fueron impulsadas por el Servicio de Domisanitarios y el Departamento de Domisanitarios, Cosméticos y Productos de Higiene Personal, dependientes de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud (DEYGMPS).

ANMAT productos ilegales.jpg
Productos de limpieza de cocina y desinfectantes fueron prohibidos por ANMAT.

Productos de limpieza de cocina y desinfectantes fueron prohibidos por ANMAT.

Entre los artículos alcanzados por la medida aparecen limpiadores y desinfectantes para máquinas de afeitar, además de productos destinados a la limpieza de cocinas de vitrocerámica.

Qué observó ANMAT y cuáles son los productos prohibidos

Durante las tareas de fiscalización y monitoreo, las autoridades detectaron que los productos no contaban con etiquetas que permitieran verificar datos del establecimiento elaborador, fraccionador o importador. Tampoco tenían registros ante la autoridad sanitaria correspondiente.

ANMAT señaló además que muchos de los rótulos estaban completamente en inglés y que las funciones descriptas en los envases, como limpieza y desinfección, podrían corresponder a productos domisanitarios clasificados tanto como Riesgo 1 como Riesgo 2, categorías que requieren controles específicos.

Frente a estas irregularidades, el organismo resolvió prohibir el uso, la comercialización, la distribución y la publicidad de todos los lotes de los siguientes productos:

  • JBL Professional. blade spray. 5en1 COOLS CLEANS LUBRICATES ANTI-RUST SANITIZES.
  • BaByliss PRO. ALL IN ONE. CLIPPER SPRAY.
  • Wahl Blade Ice.
  • Saloon Plus – Cool Care Plus 5 en 1.
  • GLASS COOK TOP. CLEANER & POLISH. WEIMAN.
  • COOK TOP. CREAM. WEIMAN.
  • COOK TOP CLEANING KIT. WEIMAN.
ANMAT productos limpieza.jpg
ANMAT prohibió diversos productos de limpieza. Imagen ilustrativa.

ANMAT prohibió diversos productos de limpieza. Imagen ilustrativa.

La prohibición rige para todo el territorio nacional y también alcanza a las plataformas de venta electrónica donde estos artículos eran promocionados.

Desde el organismo remarcaron que la medida busca proteger la salud de los consumidores y evitar la circulación de productos que no puedan garantizar condiciones adecuadas de seguridad, composición y trazabilidad.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar