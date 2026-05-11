ANMAT prohibió de manera urgente la venta de productos de higiene: la lista completa

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la comercialización, distribución y publicidad de distintos productos de limpieza e higiene que se ofrecían en plataformas digitales sin contar con registros sanitarios ni identificación de sus elaboradores o importadores.
La decisión fue oficializada mediante la Disposición 2638/2026 publicada en el Boletín Oficial, luego de una investigación iniciada a partir de consultas sobre la legitimidad de productos de origen extranjero comercializados en internet.
Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, las actuaciones fueron impulsadas por el Servicio de Domisanitarios y el Departamento de Domisanitarios, Cosméticos y Productos de Higiene Personal, dependientes de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud (DEYGMPS).
Entre los artículos alcanzados por la medida aparecen limpiadores y desinfectantes para máquinas de afeitar, además de productos destinados a la limpieza de cocinas de vitrocerámica.
Qué observó ANMAT y cuáles son los productos prohibidos
Durante las tareas de fiscalización y monitoreo, las autoridades detectaron que los productos no contaban con etiquetas que permitieran verificar datos del establecimiento elaborador, fraccionador o importador. Tampoco tenían registros ante la autoridad sanitaria correspondiente.
ANMAT señaló además que muchos de los rótulos estaban completamente en inglés y que las funciones descriptas en los envases, como limpieza y desinfección, podrían corresponder a productos domisanitarios clasificados tanto como Riesgo 1 como Riesgo 2, categorías que requieren controles específicos.
Frente a estas irregularidades, el organismo resolvió prohibir el uso, la comercialización, la distribución y la publicidad de todos los lotes de los siguientes productos:
- JBL Professional. blade spray. 5en1 COOLS CLEANS LUBRICATES ANTI-RUST SANITIZES.
- BaByliss PRO. ALL IN ONE. CLIPPER SPRAY.
- Wahl Blade Ice.
- Saloon Plus – Cool Care Plus 5 en 1.
- GLASS COOK TOP. CLEANER & POLISH. WEIMAN.
- COOK TOP. CREAM. WEIMAN.
- COOK TOP CLEANING KIT. WEIMAN.
La prohibición rige para todo el territorio nacional y también alcanza a las plataformas de venta electrónica donde estos artículos eran promocionados.
Desde el organismo remarcaron que la medida busca proteger la salud de los consumidores y evitar la circulación de productos que no puedan garantizar condiciones adecuadas de seguridad, composición y trazabilidad.