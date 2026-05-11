ANMAT prohibió de manera urgente la venta de productos de higiene: la lista completa

ANMAT productos ilegales.jpg Productos de limpieza de cocina y desinfectantes fueron prohibidos por ANMAT.

Entre los artículos alcanzados por la medida aparecen limpiadores y desinfectantes para máquinas de afeitar, además de productos destinados a la limpieza de cocinas de vitrocerámica.

Qué observó ANMAT y cuáles son los productos prohibidos

Durante las tareas de fiscalización y monitoreo, las autoridades detectaron que los productos no contaban con etiquetas que permitieran verificar datos del establecimiento elaborador, fraccionador o importador. Tampoco tenían registros ante la autoridad sanitaria correspondiente.

ANMAT señaló además que muchos de los rótulos estaban completamente en inglés y que las funciones descriptas en los envases, como limpieza y desinfección, podrían corresponder a productos domisanitarios clasificados tanto como Riesgo 1 como Riesgo 2, categorías que requieren controles específicos.

Frente a estas irregularidades, el organismo resolvió prohibir el uso, la comercialización, la distribución y la publicidad de todos los lotes de los siguientes productos:

JBL Professional. blade spray. 5en1 COOLS CLEANS LUBRICATES ANTI-RUST SANITIZES.

BaByliss PRO. ALL IN ONE. CLIPPER SPRAY.

Wahl Blade Ice.

Saloon Plus – Cool Care Plus 5 en 1.

GLASS COOK TOP. CLEANER & POLISH. WEIMAN.

COOK TOP. CREAM. WEIMAN.

COOK TOP CLEANING KIT. WEIMAN.

ANMAT productos limpieza.jpg ANMAT prohibió diversos productos de limpieza. Imagen ilustrativa.

La prohibición rige para todo el territorio nacional y también alcanza a las plataformas de venta electrónica donde estos artículos eran promocionados.

Desde el organismo remarcaron que la medida busca proteger la salud de los consumidores y evitar la circulación de productos que no puedan garantizar condiciones adecuadas de seguridad, composición y trazabilidad.