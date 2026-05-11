El intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, fue internado en el Hospital Italiano

La salud de Marcos Calvente, según la comuna

Desde el municipio dijeron, en cambio, que padece de una fuerte gripe cuyas características serán precisadas mediante estudios de sangre en laboratorio.

Durante la tarde del domingo había llamado la atención que el intendente Marcos Calvente no asistiera al teatro Independencia, donde actuó el elenco municipal de teatro de adultos mayores El Carretel.

El show, organizado por Cultura departamental, es parte del cronograma de actividades oficiales por el 168 aniversario de Guaymallén.

El intendente, con fiebre alta

Marcos Calvente fue asistido en el Hospital Italiano al mediodía. Llegó con fiebre alta y mucho dolor de cuerpo. Le hicieron radiografías de la zona pulmonar y análisis de sangre.

Quedó internado y se le suministró la medicación de rigor.

hospital italiano guaymallen Marcos Calvente, internado en el Hospital Italiano de Guaymallén. Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

Su estadía en el Hospital Italiano se extenderá entre 24 y 72 horas para controlar de cerca la evolución del cuadro clínico. De todos modos, desde el municipio subrayan que está fuera de peligro.

Para el miércoles 13 de mayo a la noche, en el Espacio Le Parc, la comuna tiene prevista la Velada de Gala por el 168 aniversario del departamento Guaymallén.