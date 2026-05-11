El intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, fue internado este domingo en el Hospital Italiano. La noticia se conoció a última hora y fue confirmada casi a la medianoche por el área Prensa de la comuna.
El intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, fue internado en el Hospital Italiano
Marcos Calvente fue internado el domingo tras llegar al Hospital Italiano con fiebre. Negaron que sea por neumonía e informaron que se trata de una fuerte gripe
Oficialmente negaron que a Marcos Calvente le haya sido diagnosticada una neumonía.
La salud de Marcos Calvente, según la comuna
Desde el municipio dijeron, en cambio, que padece de una fuerte gripe cuyas características serán precisadas mediante estudios de sangre en laboratorio.
Durante la tarde del domingo había llamado la atención que el intendente Marcos Calvente no asistiera al teatro Independencia, donde actuó el elenco municipal de teatro de adultos mayores El Carretel.
El show, organizado por Cultura departamental, es parte del cronograma de actividades oficiales por el 168 aniversario de Guaymallén.
El intendente, con fiebre alta
Marcos Calvente fue asistido en el Hospital Italiano al mediodía. Llegó con fiebre alta y mucho dolor de cuerpo. Le hicieron radiografías de la zona pulmonar y análisis de sangre.
Quedó internado y se le suministró la medicación de rigor.
Su estadía en el Hospital Italiano se extenderá entre 24 y 72 horas para controlar de cerca la evolución del cuadro clínico. De todos modos, desde el municipio subrayan que está fuera de peligro.
Para el miércoles 13 de mayo a la noche, en el Espacio Le Parc, la comuna tiene prevista la Velada de Gala por el 168 aniversario del departamento Guaymallén.