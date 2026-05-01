Marcos Calvente adelantó que se adjudicó la obra del Acceso Este y arranca a fines de mayo

"Lo importante es que el presupuesto presentado, el costo de la obra con el cual esta UTE pretende llevarla adelante es menor al presupuesto oficial. Es decir hay un ahorro económico, pero lo sustantivo de esta propuesta es el tiempo. Porque proponen ejecutar la obra con una reducción en los plazos de 8 meses", adelantó Calvente en comunicación con No tenés cara de radio Nihuil.

Y recordó que el tiempo previsto para la reforma del Acceso Este, desde calle Arturo González hasta el nudo vial tenía un plan de obra de 30 meses, y por tanto reconoció que al Gobierno lo alivia la posibilidad de reducir ese plan de obras a 22 meses, por todas las molestias que seguramente ocasionará el hecho de derivar los más de 120.000 vehículos que a diario transitan por ese acceso.

El plan de obras plantea cortes en el Acceso Este

"Una obra que se pretende hacer en 8 meses antes, supone que se abren más frentes de trabajo en simultáneo. Entonces van a haber más cortes en simultáneo, por lo tanto vamos a tener que hacer una ingeniería específica para esta propuesta", reconoció en referencia a los cortes totales de tránsito que estarán obligados a hacer cuando comience la obra en sí.

De igual manera no detalló como serán los cortes, pero sí marcó que la comuna de Guaymallén tendrá el control y la inspección de la mega obra.