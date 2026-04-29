El Concejo Deliberante de Guaymallén recortó un 60% los cargos políticos y ahorrará $500 millones

Fue precisamente el presidente el Concejo Deliberante, Jonathan Mazuela, quien apelando a la autonomía de ese cuerpo deliberativo, oficializó el ajuste en los cargos políticos de ese cuerpo y precisó dónde operó el recorte.

Tuit de Jonathan Mazuela presidente del Concejo Deliberante

En su cuenta de "X" contó que desde el 1 de mayo, ese Deliberante pasa de tener 3 secretarías a tener sólo 1, de 4 direcciones a 1, y de 8 coordinaciones operativas a 3. Esto implica una reducción de más del 60% en los cargos de conducción político-administrativa.

Calvente adelantó que el ahorro irá a controles de tránsito

Apenas se conoció la resolución del Concejo Deliberante, el intendente Marcos Calvente salió a celebrarlo, ya que políticamente avaló ese ajuste.

De hecho el 12 de abril pasado, ante la consulta de Diario UNO sobre posibles reducciones en los Concejos Deliberantes, el mismo Calvente apuntó precisamente a la cantidad de cargos de ese cuerpo: "Yo busco eficiencia, y me parece que hace a la eficiencia la cantidad de cargos que tiene el concejo, que es lo que estoy evaluando. En el Ejecutivo redujimos 70 cargos de funcionarios y pensamos que algo similar se puede hacer con el deliberante", adelantó.

Ahora ante la resolución que oficializó el ajuste en el Deliberante, Calvente ya le encontró destino a esos $500 millones anuales que se ahorrará al año. "Vamos a reasignar los recursos de los vecinos a donde hacen falta, reforzando el sistema de tránsito con más inspectores y nodos de control en puntos estratégicos del departamento".

Tuit de Calvente por reducción del Concejo Deliberante

Para detallar dónde se colocarían los nuevos controles de tránsito, Calvente marcó: "Esta medida clave nos permitirá ordenar la circulación, mejorar la seguridad vial y de las obras que se están llevando adelante en el departamento. Especialmente en el contexto de la obra del Acceso Este ... vamos a implementar más nodos de transito con personal y tecnología, lo que permitirá ordenar la circulación es este periodo tan complejo".