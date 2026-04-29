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Ajuste político

El Concejo Deliberante de Guaymallén recortó un 60% los cargos políticos y ahorrará $500 millones

El presidente del Concejo Deliberante Jonathan Mazuela oficializó el ajuste. Marcos Calvente lo celebró y dijo que los fondos irán a controles viales

Rosana Villegas
Por Rosana Villegas [email protected]

Un fuerte recorte en cargos políticos aplicó el Concejo Deliberante de Guaymallén, que este miércoles confirmó una reducción del 60% y por tanto un ahorro anual de $500 millones. El intendente Marcos Calvente celebró la decisión y ya le encontró destino a esa partida que se ahorrará la comuna.

Según publicó en sus redes sociales el jefe comunal, esos $500 millones al año que se ahorrará el Estado municipal irán a reforzar "el sistema de tránsito con más inspectores y nodos de control en puntos estratégicos del departamento".

Marcos Calvente y Jonathan Mazuela presidente del Concejo Deliberante de Guaymallén
El intendente de Guaymall&eacute;n, Marcos Calvente, junto al presidente del Concejo Deliberante, Jonathan Mazuela.

El intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, junto al presidente del Concejo Deliberante, Jonathan Mazuela.

Fue precisamente el presidente el Concejo Deliberante, Jonathan Mazuela, quien apelando a la autonomía de ese cuerpo deliberativo, oficializó el ajuste en los cargos políticos de ese cuerpo y precisó dónde operó el recorte.

Tuit de Jonathan Mazuela presidente del Concejo Deliberante

En su cuenta de "X" contó que desde el 1 de mayo, ese Deliberante pasa de tener 3 secretarías a tener sólo 1, de 4 direcciones a 1, y de 8 coordinaciones operativas a 3. Esto implica una reducción de más del 60% en los cargos de conducción político-administrativa.

Calvente adelantó que el ahorro irá a controles de tránsito

Apenas se conoció la resolución del Concejo Deliberante, el intendente Marcos Calvente salió a celebrarlo, ya que políticamente avaló ese ajuste.

De hecho el 12 de abril pasado, ante la consulta de Diario UNO sobre posibles reducciones en los Concejos Deliberantes, el mismo Calvente apuntó precisamente a la cantidad de cargos de ese cuerpo: "Yo busco eficiencia, y me parece que hace a la eficiencia la cantidad de cargos que tiene el concejo, que es lo que estoy evaluando. En el Ejecutivo redujimos 70 cargos de funcionarios y pensamos que algo similar se puede hacer con el deliberante", adelantó.

Ahora ante la resolución que oficializó el ajuste en el Deliberante, Calvente ya le encontró destino a esos $500 millones anuales que se ahorrará al año. "Vamos a reasignar los recursos de los vecinos a donde hacen falta, reforzando el sistema de tránsito con más inspectores y nodos de control en puntos estratégicos del departamento".

Tuit de Calvente por reducción del Concejo Deliberante

Para detallar dónde se colocarían los nuevos controles de tránsito, Calvente marcó: "Esta medida clave nos permitirá ordenar la circulación, mejorar la seguridad vial y de las obras que se están llevando adelante en el departamento. Especialmente en el contexto de la obra del Acceso Este ... vamos a implementar más nodos de transito con personal y tecnología, lo que permitirá ordenar la circulación es este periodo tan complejo".

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