Un fuerte recorte en cargos políticos aplicó el Concejo Deliberante de Guaymallén, que este miércoles confirmó una reducción del 60% y por tanto un ahorro anual de $500 millones. El intendente Marcos Calvente celebró la decisión y ya le encontró destino a esa partida que se ahorrará la comuna.
El Concejo Deliberante de Guaymallén recortó un 60% los cargos políticos y ahorrará $500 millones
El presidente del Concejo Deliberante Jonathan Mazuela oficializó el ajuste. Marcos Calvente lo celebró y dijo que los fondos irán a controles viales
Según publicó en sus redes sociales el jefe comunal, esos $500 millones al año que se ahorrará el Estado municipal irán a reforzar "el sistema de tránsito con más inspectores y nodos de control en puntos estratégicos del departamento".
Fue precisamente el presidente el Concejo Deliberante, Jonathan Mazuela, quien apelando a la autonomía de ese cuerpo deliberativo, oficializó el ajuste en los cargos políticos de ese cuerpo y precisó dónde operó el recorte.
En su cuenta de "X" contó que desde el 1 de mayo, ese Deliberante pasa de tener 3 secretarías a tener sólo 1, de 4 direcciones a 1, y de 8 coordinaciones operativas a 3. Esto implica una reducción de más del 60% en los cargos de conducción político-administrativa.
Calvente adelantó que el ahorro irá a controles de tránsito
Apenas se conoció la resolución del Concejo Deliberante, el intendente Marcos Calvente salió a celebrarlo, ya que políticamente avaló ese ajuste.
De hecho el 12 de abril pasado, ante la consulta de Diario UNO sobre posibles reducciones en los Concejos Deliberantes, el mismo Calvente apuntó precisamente a la cantidad de cargos de ese cuerpo: "Yo busco eficiencia, y me parece que hace a la eficiencia la cantidad de cargos que tiene el concejo, que es lo que estoy evaluando. En el Ejecutivo redujimos 70 cargos de funcionarios y pensamos que algo similar se puede hacer con el deliberante", adelantó.
Ahora ante la resolución que oficializó el ajuste en el Deliberante, Calvente ya le encontró destino a esos $500 millones anuales que se ahorrará al año. "Vamos a reasignar los recursos de los vecinos a donde hacen falta, reforzando el sistema de tránsito con más inspectores y nodos de control en puntos estratégicos del departamento".
Para detallar dónde se colocarían los nuevos controles de tránsito, Calvente marcó: "Esta medida clave nos permitirá ordenar la circulación, mejorar la seguridad vial y de las obras que se están llevando adelante en el departamento. Especialmente en el contexto de la obra del Acceso Este ... vamos a implementar más nodos de transito con personal y tecnología, lo que permitirá ordenar la circulación es este periodo tan complejo".