La UNCuyo acusó al gobierno de Milei de mentir al afirmar que no hay actividad en las aulas

comunicado ministerio de capital humano universidades El comunicado que enojó a las universidades. Foto: Ministerio de Capital Humano

El comunicado de la UNCuyo

Frente a este panorama -y a las puertas de las elecciones dentro de la institución-, la UNCuyo emitió un comunicado con duros conceptos.

"Autoridades de la UNCUYO exigen que se cumpla la ley de financiamiento", dice el título del documento complementado por el siguiente concepto: "Ante el comunicado emitido por el Ministerio de Capital Humano, autoridades de la Universidad Nacional de Cuyo rechazan categóricamente las afirmaciones allí vertidas, pues constituyen una tergiversación deliberada de la realidad".

Para la entidad educativa mendocina, "el gobierno nacional falta a la verdad cuando enuncia que observa una suspensión total de la actividad académica. Las aulas, laboratorios, bibliotecas y demás espacios de trabajo de la UNCuyo están plenamente operativos".

Estas actividades están garantizadas por el esfuerzo y compromiso cotidiano de los trabajadores y estudiantes. Compromiso sostenido a pesar de salarios profundamente deprimidos, con un retraso de 47,3%. Por ello, si algo pone en riesgo la continuidad de la actividad académica, y con ello el derecho a la educación, es el deliberado e ilegal incumplimiento por parte del gobierno nacional de la Ley de Financiamiento Universitario que garantiza becas y salarios dignos, además de los fondos necesarios para investigación, extensión y vinculación Estas actividades están garantizadas por el esfuerzo y compromiso cotidiano de los trabajadores y estudiantes. Compromiso sostenido a pesar de salarios profundamente deprimidos, con un retraso de 47,3%. Por ello, si algo pone en riesgo la continuidad de la actividad académica, y con ello el derecho a la educación, es el deliberado e ilegal incumplimiento por parte del gobierno nacional de la Ley de Financiamiento Universitario que garantiza becas y salarios dignos, además de los fondos necesarios para investigación, extensión y vinculación

Uncuyo Las actividades en la UNCuyo son normales. Foto: UNCuyo

"El desfinanciamiento de las universidades es la causa de los justos reclamos de estudiantes, docentes y no docentes que se producen y seguirán produciendo hasta tanto el gobierno cumpla con la ley. La responsabilidad de no cumplir plenamente con todas las funciones que le corresponden a la universidad recae exclusivamente sobre los funcionarios responsables de cumplir las disposiciones legales, acorde con lo aprobado por el Congreso de la Nación y refrendado por la Justicia", suma la nota.

Luego afirma el texto: "Por ello desde la universidad pública de calidad se alerta a la sociedad argentina que no se deje engañar por una narrativa que busca penalizar la legítima defensa de la educación pública, a la vez que dilata tiempos legales y deriva la atención de otros problemas apremiantes. La ley de financiamiento universitario, como ha sido aprobada por el Congreso Nacional y resuelto por la Justicia nacional, no pone en riesgo el equilibrio fiscal pero sí genera las condiciones para garantizar los derechos laborales de los trabajadores universitarios y el derecho a la educación superior de todas y todos los argentinos".

Y concluye: "En este contexto de ataques continuos, las autoridades de la UNCuyo convocan a acompañar a la cuarta marcha federal universitaria que tendrá lugar el próximo 12 de mayo. Y que pondrá en evidencia la importancia de solicitar colectiva y pacíficamente las condiciones básicas para la continuidad de la educación superior argentina. ¡Universidad pública siempre!".

El enojo de Gabriel Fidel

El vicerrector Gabriel Fidel se manifestó en redes sociales. Allí acompañó el comunicado de la UNCuyo con una fuerte declaración.

Escribió el funcionario: "La verdad de la situación del sistema de educación superior, es que el gobierno nacional desfinancia y actúa ilegalmente incumpliendo la ley de financiamiento universitario sancionada hace 6 meses, aprobada por amplio consenso del Congreso y ratificada en 2 instancias judiciales".