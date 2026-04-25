Doce años de cárcel para un operador radial y docente de la UNCuyo por abusar y filmar a dos niñas

omar contreras abuso sexual 2 El hombre admitió todos los hechos de abuso sexual.

El aberrante caso de abuso sexual en Maipú

El caso se destapó el 11 de enero de 2024, cuando un hermano mayor de 2 niñas realizó la denuncia judicial. Dos días después fueron detenidos e imputados su madre, de 43 años, y su pareja, Omar Contreras, quien era un docente de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNCuyo y además operador técnico de la radio universitaria.

La investigación determinó que entre 2015 y 2023, cuando una de las niñas tenía entre 6 y 13 años, la filmó con su celular mientras la obligaba a posar sexualmente en su casa ubicada en Maipú. No solamente eso, sino que le practicaba sexo oral, la tocaba en sus partes íntimas y le daba elementos como una zanahoria o juguetes para que interactúe sexualmente con ellos. Lo mismo hizo entre 2017 y 2021 con su otra hija, 2 años menor.

La situación se agravó a finales de 2023 ya que lo que eran abuso sexuales que su madre filmaba y enviaba a su pareja, se convirtieron en vejámenes ahora cometidos por el hombre. La mujer llevó a su hija mayor hasta el domicilio del docente de la UNCuyo, la obligó a tener relaciones sexuales con él mientras le pedía que le "haga caso". Todo esto fue filmado por los abusadores.

Abuso sexual Omar Contreras Rosana González.jpg La mujer fue condenada por los abusos sexuales a su hija -se reserva su identidad para preservar la de las víctimas-.

Cuando los efectivos policiales hicieron un allanamiento en la casa del hombre, también ubicada en Maipú, secuestraron una notebook y discos externos entre los que había 180 videos e imágenes de las dos menores de edad mientras posaban o eran abusadas sexualmente.

La mujer de 43 años -se reserva su identidad para no develar la de las víctimas-, que se dedicaba al cuidado de adultos también admitió todos los hechos que le imputaron en el expediente por abuso sexual. Por este motivo fue condenada en junio de 2025 a una pena de 18 años de cárcel.