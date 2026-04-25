Era conocido en el ambiente de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo). No sólo por ser docente sino también por ser operador de una de las radios universitarias. Pero a principios de 2024 quedó envuelto en un aberrante caso de abuso sexual en el cual ahora fue declarado culpable.
Doce años de cárcel para un operador radial y docente de la UNCuyo por abusar y filmar a dos niñas
La madre de las dos víctimas también había sido condenada en la causa por participar y filmar los abusos sexuales
El jueves pasado, Omar Marcelo Contreras (61) fue condenado a una pena de 12 años de prisión por los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido por 2 personas, promoción a la corrupción de menores y producción y tenencia de material de abuso sexual infantil agravado.
La jueza Carolina Colucci dictó la sentencia luego de que el ex empleado de la UNCuyo admitió haber cometido todos los hechos que le endilgaba la fiscal de Delitos Sexuales, María de las Mercedes Moya.
El aberrante caso de abuso sexual en Maipú
El caso se destapó el 11 de enero de 2024, cuando un hermano mayor de 2 niñas realizó la denuncia judicial. Dos días después fueron detenidos e imputados su madre, de 43 años, y su pareja, Omar Contreras, quien era un docente de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNCuyo y además operador técnico de la radio universitaria.
La investigación determinó que entre 2015 y 2023, cuando una de las niñas tenía entre 6 y 13 años, la filmó con su celular mientras la obligaba a posar sexualmente en su casa ubicada en Maipú. No solamente eso, sino que le practicaba sexo oral, la tocaba en sus partes íntimas y le daba elementos como una zanahoria o juguetes para que interactúe sexualmente con ellos. Lo mismo hizo entre 2017 y 2021 con su otra hija, 2 años menor.
La situación se agravó a finales de 2023 ya que lo que eran abuso sexuales que su madre filmaba y enviaba a su pareja, se convirtieron en vejámenes ahora cometidos por el hombre. La mujer llevó a su hija mayor hasta el domicilio del docente de la UNCuyo, la obligó a tener relaciones sexuales con él mientras le pedía que le "haga caso". Todo esto fue filmado por los abusadores.
Cuando los efectivos policiales hicieron un allanamiento en la casa del hombre, también ubicada en Maipú, secuestraron una notebook y discos externos entre los que había 180 videos e imágenes de las dos menores de edad mientras posaban o eran abusadas sexualmente.
La mujer de 43 años -se reserva su identidad para no develar la de las víctimas-, que se dedicaba al cuidado de adultos también admitió todos los hechos que le imputaron en el expediente por abuso sexual. Por este motivo fue condenada en junio de 2025 a una pena de 18 años de cárcel.