Las imágenes que sacuden el caso ARSAT: así retiraban valijas del departamento de Facundo Leal

valijas arsat facundo leal camaras de seguridad mendoza Así retiraban valijas del departamento del ex ARSAT horas antes del allanamiento. Foto: La Nación

Una semana después, el juez Lino Mirabelli ordenó nuevos allanamientos en Mendoza, en busca de estas mujeres, las valijas y su contenido, pero los resultados fueron negativos.

El misterio de las valijas del ex ARSAT: ¿adónde fueron a parar?

Uno de los allanamientos ordenados por la Justicia Federal el miércoles 3 de junio fue en el estudio jurídico Leal- Gudiño, ubicado sobre calle Infanta Mercedes de San Martín.

Hasta esa oficina, hoy a cargo de la ex esposa de Facundo Leal, Eliana Gudiño, se habrían dirigido en primer lugar las dos mujeres con las valijas. Pero en el procedimiento no se halló nada relevante para la causa.

Los otros domicilios del ex ARSAT allanados la semana pasada fueron tres en el barrio Palmares y uno en Las Jarillas, en el interior de Palmares Valley. Una de las valijas fue hallada con ropa. La otra sigue desaparecida.

valijas arsat facundo leal camaras de seguridad Se filtraron las imágenes de las cámaras de seguridad del departamento de Facundo Leal en la Ciudad de Mendoza. Foto: La Nación

La causa ARSAT bajo secreto de sumario

Facundo Leal permanece detenido desde fines de mayo. La investigación tiene a otros ex funcionarios del ARSAT en la mira: los ex gerentes mendocinos Gerardo Boschin y Juan Andrés Navarro; y el exsubgerente de Finanzas Pablo Gastón Pagani, del círculo cercano de Leal; y el ex jefe de compras Juan Antonio Álvarez.

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La causa, que se encuentra bajo secreto de sumario, nace a partir de un robo de equipamiento tecnológico de ARSAT en un depósito de la empresa Argentina Logistics Service (ALS).

La sospecha de los investigadores es que los ex funcionarios y los empresarios tuvieron responsabilidad en el robo –o fueron beneficiados con él- y que la contratación de la firma estuvo “arreglada” por los mendocinos a cambio de coimas.

La investigación del caso ARSAT entonces derivó en posible cohecho, malversación, defraudación al Estado, entre otros delitos que tienen que ver con la función pública.