Las imágenes que sacuden el caso ARSAT: así retiraban valijas del departamento de Facundo Leal

Se conocieron este martes las imágenes de las cámaras de seguridad del departamento de Facundo Leal que muestran a la hija menor del ex presidente de ARSAT y a una mujer identificada como su actual pareja ingresando y saliendo con valijas, horas antes del allanamiento.
Los registros, difundidos por el diario La Nación, forman parte de una secuencia que reveló Diario UNO y es analizada por los investigadores de la causa en la que Leal permanece detenido, acusado, por un lado, por tenencia de drogas, y por otro, por posible malversación de fondos, defraudación al Estado y cobro de coimas.
Según la reconstrucción publicada por el medio, las mujeres llegaron al edificio de la calle Boulonge Sur Mer con una valija, estuvieron alrededor de 45 minutos y se retiraron con dos. Este hecho ocurrió unas tres horas antes del allanamiento.
Una semana después, el juez Lino Mirabelli ordenó nuevos allanamientos en Mendoza, en busca de estas mujeres, las valijas y su contenido, pero los resultados fueron negativos.
El misterio de las valijas del ex ARSAT: ¿adónde fueron a parar?
Uno de los allanamientos ordenados por la Justicia Federal el miércoles 3 de junio fue en el estudio jurídico Leal- Gudiño, ubicado sobre calle Infanta Mercedes de San Martín.
Hasta esa oficina, hoy a cargo de la ex esposa de Facundo Leal, Eliana Gudiño, se habrían dirigido en primer lugar las dos mujeres con las valijas. Pero en el procedimiento no se halló nada relevante para la causa.
Los otros domicilios del ex ARSAT allanados la semana pasada fueron tres en el barrio Palmares y uno en Las Jarillas, en el interior de Palmares Valley. Una de las valijas fue hallada con ropa. La otra sigue desaparecida.
La causa ARSAT bajo secreto de sumario
Facundo Leal permanece detenido desde fines de mayo. La investigación tiene a otros ex funcionarios del ARSAT en la mira: los ex gerentes mendocinos Gerardo Boschin y Juan Andrés Navarro; y el exsubgerente de Finanzas Pablo Gastón Pagani, del círculo cercano de Leal; y el ex jefe de compras Juan Antonio Álvarez.
La causa, que se encuentra bajo secreto de sumario, nace a partir de un robo de equipamiento tecnológico de ARSAT en un depósito de la empresa Argentina Logistics Service (ALS).
La sospecha de los investigadores es que los ex funcionarios y los empresarios tuvieron responsabilidad en el robo –o fueron beneficiados con él- y que la contratación de la firma estuvo “arreglada” por los mendocinos a cambio de coimas.
La investigación del caso ARSAT entonces derivó en posible cohecho, malversación, defraudación al Estado, entre otros delitos que tienen que ver con la función pública.