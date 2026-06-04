El misterio de la "mujer con valijas" que salió del departamento de Facundo Leal justo antes del allanamiento

A esa altura, el mendocino ya estaba detenido e incomunicado en Buenos Aires.

torres thays facundo leal allanamiento arsat La Justicia Federal continúa la investigación sobre posibles maniobras delictivas de la ex cúpula de ARSAT, que lideraba Facundo Leal. Foto: Natalia Sosa Abagianos/ Diario UNO

Antes, en un departamento en Palermo, le habían encontrado una buena cantidad de dólares en efectivo, euros, pesos argentinos, colombianos, mexicanos y moneda extranjera de otros 2 países. Y droga -ketamina, MDMA, cocaína, cannabis-, balanzas y cucharas para el consumo.

Los allanamientos surgieron como parte de una causa en la que se investiga el robo de material y tecnología estratégica y sensible de ARSAT y la posible responsabilidad o complicidad de los ex funcionarios de la compañía estatal. Pero los hallazgos hicieron que la causa gire por completo.

Ahora, la llamada “banda de los mendocinos” está siendo investigada por presunto pago de coimas, defraudación al Estado, malversación de fondos, negociaciones incompatibles con la función pública; y, en el caso de Facundo Leal, además, por tenencia de drogas.

El misterio de las valijas de Facundo Leal

El allanamiento a primera hora no prosperó por pedido del mismo juez, Lino Mirabelli. Según pudo reconstruir Diario UNO, en el departamento solo estaban las hijas de Leal cuando llegó la Federal; por lo que el magistrado decidió no ejecutar la orden.

Más tarde, en cambio, ya con la novedad del hallazgo de droga en Buenos Aires, dio un volantazo, prorrogó jurisdicción y volvió a mandar a la Policía a las torres de Boulonge Sur Mer y Sargento Cabral. Esta vez sí procedió el allanamiento, pero una hora después de que sacaran “valijas” del departamento en cuestión.

Lo que encontraron los policías finalmente fue más de 1.700.000 de dólares en efectivo repartidos en diferentes habitaciones. La mayor parte del monto total –aproximadamente un millón-, adentro de otra valija, dividido de a 10.000 dólares y termosellados en bloques.

allanamiento facundo leal arsat Los dólares que encontró la Policía Federal en el departamento de Facundo Leal, en Palermo, Buenos Aires.

También en una valija, pero en Buenos Aires, le encontraron dispositivos de espionaje. Según informó la prensa bonaerense, desde la política hay quienes vinculan el contenido de estas maletas con las que en febrero del año pasado ingresaron sin control al aeropuerto Jorge Newbery. Esa causa la lleva el juez Pablo Yadarola. Cuatro meses más tarde, Facundo Leal fue nombrado por Javier Milei como titular del organismo que controla los aeropuertos.

Pendrive, discos externos y un CD: lo que encontraron en los countries de Mendoza

Al mismo tiempo que la Federal le realizaba la primera visita a Leal, allanaba dos casas en ubicadas en barrios privados, una del ex gerente de compras de ARSAT Gerardo Boschín; y otra del ex gerente comercial, Juan Andrés Navarro. Ambos mendocinos.

De la casa de Navarro secuestraron dos discos externos, documentación relacionada con ARSAT y un pen drive.

De la casa de Boschín, solo un CD, en el que claramente se advierte que contenía información de ARSAT. En este caso, llamó la atención que el juez de la causa advirtiese específicamente no secuestrar el celular del ex funcionario de la empresa de satélites y de Trenes Argentinos.

La investigación sigue en Buenos Aires, desde donde se espera que surjan más medidas probatorias, mientras se mantiene el secreto de sumario.