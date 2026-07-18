La reestructuración del Gabinete nacional suma un nuevo capítulo. En los próximos días, el Gobierno oficializará la salida de Darío Genua de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, en una decisión impulsada por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien continúa reconfigurando la estructura bajo su órbita con funcionarios de su confianza.
Diego Santilli desvinculó a Darío Genua de Ciencia y Tecnología y profundiza cambios en el Gabinete
Este lunes se anunciaría el funcionario a cargo del área de Ciencia y Tecnología en la era de Diego Santilli
Un nuevo avance del sector de Karina Milei
La salida de Genua también refleja el nuevo equilibrio de poder dentro del Gobierno. El funcionario había llegado al cargo durante la gestión de Nicolás Posse, recomendado por el consultor Rodrigo Lugones y respaldado por el asesor presidencial Santiago Caputo.
Pese a haber atravesado los cambios de conducción en la Jefatura de Gabinete, primero con Guillermo Francos y luego con Manuel Adorni, su continuidad terminó con la llegada de Santilli.
En la Casa Rosada interpretan el recambio como un nuevo triunfo del espacio político que responde a Karina Milei, que desde hace meses impulsa una mayor centralización de las áreas sensibles y una reducción de la influencia del sector vinculado a Caputo.
Más control sobre organismos estratégicos
Con este movimiento, Santilli amplía su influencia sobre una cartera que administra organismos clave para el desarrollo científico y tecnológico del país.
Entre ellos se encuentran:
- CONICET.
- ARSAT.
- Banco Nacional de Datos Genéticos.
- Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE).
- Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación.
- VENG.
- Centro Nacional de Ciberseguridad.
La reorganización se suma a otros cambios recientes que ya habían colocado bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete organismos como ARSAT, Correo Argentino y el ENACOM.
El Gobierno prevé oficializar la designación del sucesor de Genua durante la próxima semana.
Continúa la reorganización interna
La salida del secretario de Ciencia y Tecnología forma parte de una renovación más amplia de funcionarios de segunda línea.
En los últimos días también dejó su cargo Federico Sicilia, quien se desempeñaba como secretario de Coordinación Legal y Administrativa y fue reemplazado por Mariana Vello.
Dentro de la estructura de la Jefatura de Gabinete permanecen, entre otros, Ian Vignale, Daniel Scioli e Ignacio "Nacho" Devitt, uno de los principales articuladores de la nueva conducción.
En pocas palabras
Cambio de Gabinete: Diego Santilli oficializará la salida de Darío Genua de Ciencia y Tecnología.
- Reestructuración: El movimiento busca consolidar la influencia del sector de Karina Milei en áreas clave.
- Organismos Estratégicos: La Jefatura de Gabinete suma control sobre CONICET, ARSAT y la CONAE, entre otros.