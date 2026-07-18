Diego Santilli desvinculó a Darío Genua de Ciencia y Tecnología y profundiza cambios en el Gabinete

En la Casa Rosada interpretan el recambio como un nuevo triunfo del espacio político que responde a Karina Milei, que desde hace meses impulsa una mayor centralización de las áreas sensibles y una reducción de la influencia del sector vinculado a Caputo.

Diego Santilli, Jefe de Gabinete.

Más control sobre organismos estratégicos

Con este movimiento, Santilli amplía su influencia sobre una cartera que administra organismos clave para el desarrollo científico y tecnológico del país.

Entre ellos se encuentran:

CONICET.

ARSAT.

Banco Nacional de Datos Genéticos.

Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE).

Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación.

VENG.

Centro Nacional de Ciberseguridad.

La reorganización se suma a otros cambios recientes que ya habían colocado bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete organismos como ARSAT, Correo Argentino y el ENACOM.

El Gobierno prevé oficializar la designación del sucesor de Genua durante la próxima semana.

Continúa la reorganización interna

La salida del secretario de Ciencia y Tecnología forma parte de una renovación más amplia de funcionarios de segunda línea.

En los últimos días también dejó su cargo Federico Sicilia, quien se desempeñaba como secretario de Coordinación Legal y Administrativa y fue reemplazado por Mariana Vello.

Dentro de la estructura de la Jefatura de Gabinete permanecen, entre otros, Ian Vignale, Daniel Scioli e Ignacio "Nacho" Devitt, uno de los principales articuladores de la nueva conducción.