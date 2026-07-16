Abrió la Exposición Rural de Palermo con un fuerte respaldo político al sector

La sinergia productiva en la Exposición Rural de Palermo

Por su parte, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, resaltó el aporte de la agroindustria y convocó a otros sectores productivos a integrarse en el proceso de reactivación general. El dirigente patronal destacó que la recuperación del país requerirá del esfuerzo combinado de diversas áreas estratégicas nacionales.

"Veo gente de otras actividades como la minería, como la energía, la economía del conocimiento", expresó el titular de la entidad del campo durante su intervención ante los expositores y funcionarios. Seguidamente, Pino añadió que todos ellos serán los brazos encargados de traccionar a una Argentina "tan pujante y tan vigorosa" de cara a los próximos desafíos económicos que enfrentará el gobierno nacional.

El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino.

La mirada de la Ciudad sobre la Exposición Rural de Palermo

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, también formó parte de la comitiva inaugural y ofreció detalles sobre la estrecha vinculación que mantiene el distrito metropolitano con las actividades productivas del interior del país. El mandatario porteño rechazó de plano las visiones de confrontación territorial y abogó por una integración real entre el sector agroindustrial y el entramado urbano.

“Durante mucho tiempo se intentó instalar una dicotomía entre ciudad y campo que es falsa porque lo que nos une es la gente”, manifestó el titular del Ejecutivo porteño al hacer uso de la palabra. Para respaldar esta afirmación, Macri precisó que el 70% de las empresas que componen la cadena de valor del agro tienen sus sedes administrativas dentro del territorio capitalino, lo que demuestra la fortaleza del sector.

La jornada inaugural contó además con la presencia del secretario de Agricultura de la Nación, Sergio Iraeta; el vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina, Marcos Pereda; el presidente de La Rural SA, Raúl Etchebehere, y destacados referentes de la Mesa de Enlace y del nucleamiento empresarial del G6.

Durante sus 11 días de desarrollo, los organizadores estiman que la tradicional muestra recibirá a más de 1 millón de visitantes, con una cartelera que reúne a más de 400 expositores de la industria comercial y una selección genética que alcanza a más de 2.000 ejemplares de animales pertenecientes a diversas razas que se lucirán en la Exposición Rural de Palermo.