ATE acordó el aumento salarial para empleados de la administración central y el régimen de Salud

El gobierno provincial alcanzó un nuevo acuerdo en paritarias, ahora con los representantes gremiales de ATE (Asociación Trabajadores del Estado) y ya son seis sectores los que aceptaron la propuesta salarial del Ejecutivo.
Este jueves 16 se realizó la nueva reunión entre el cuerpo paritario y los representantes gremiales de ATE, que nuclea a los empleados de los regímenes 15 de Sanidad; 5 de Administración Central y licenciados en Enfermería.
En esta oportunidad, la propuesta mejorada del Gobierno de Mendoza para el segundo semestre del año consiste en un aumento salarial de 7% para agosto y 4% para noviembre, no acumulativo y calculado sobre el básico de junio 2026.
Qué dijeron desde el Gobierno
Mariana Lima, directora de Recursos Humanos señaló: “Nos hemos reunido con ATE en representación de diversos sectores de la Administración Pública y celebramos acuerdos salariales para este segundo semestre de 2026 para el personal de los regímenes 15 de Sanidad, 5 de la Administración Central y para los licenciados en enfermería. Además de estos acuerdos, ya hemos celebrado acuerdos con SUTE en representación de docentes y celadores; con SITRAVI en representación del personal de la Dirección Provincial de Vialidad, y con Funcionarios Judiciales”.
“Estos acuerdos demuestran la voluntad permanente de diálogo desde el gobierno provincial con las distintas representaciones sindicales de los diferentes sectores. En los próximos días vamos a continuar con las reuniones ya acordadas”, agregó Lima.