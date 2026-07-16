ATE acordó el aumento salarial para empleados de la administración central y el régimen de Salud

Este jueves 16 se realizó la nueva reunión entre el cuerpo paritario y los representantes gremiales de ATE, que nuclea a los empleados de los regímenes 15 de Sanidad; 5 de Administración Central y licenciados en Enfermería.

En esta oportunidad, la propuesta mejorada del Gobierno de Mendoza para el segundo semestre del año consiste en un aumento salarial de 7% para agosto y 4% para noviembre, no acumulativo y calculado sobre el básico de junio 2026.