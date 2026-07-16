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ATE acordó el aumento salarial para empleados de la administración central y el régimen de Salud

Los trabajadores nucleados en ATE (Asociación Trabajadores del Estado) recibirán aumentos de 7% en agosto y 4% en noviembre

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
La reunión paritaria de ATE culminó con un acuerdo.

La reunión paritaria de ATE culminó con un acuerdo.

Foto: Gobierno de Mendoza

El gobierno provincial alcanzó un nuevo acuerdo en paritarias, ahora con los representantes gremiales de ATE (Asociación Trabajadores del Estado) y ya son seis sectores los que aceptaron la propuesta salarial del Ejecutivo.

Este jueves 16 se realizó la nueva reunión entre el cuerpo paritario y los representantes gremiales de ATE, que nuclea a los empleados de los regímenes 15 de Sanidad; 5 de Administración Central y licenciados en Enfermería.

En esta oportunidad, la propuesta mejorada del Gobierno de Mendoza para el segundo semestre del año consiste en un aumento salarial de 7% para agosto y 4% para noviembre, no acumulativo y calculado sobre el básico de junio 2026.

Los trabajadores nucleados en ATE aceptaron la propuesta de aumento.

Los trabajadores nucleados en ATE aceptaron la propuesta de aumento.

Qué dijeron desde el Gobierno

Mariana Lima, directora de Recursos Humanos señaló: “Nos hemos reunido con ATE en representación de diversos sectores de la Administración Pública y celebramos acuerdos salariales para este segundo semestre de 2026 para el personal de los regímenes 15 de Sanidad, 5 de la Administración Central y para los licenciados en enfermería. Además de estos acuerdos, ya hemos celebrado acuerdos con SUTE en representación de docentes y celadores; con SITRAVI en representación del personal de la Dirección Provincial de Vialidad, y con Funcionarios Judiciales”.

“Estos acuerdos demuestran la voluntad permanente de diálogo desde el gobierno provincial con las distintas representaciones sindicales de los diferentes sectores. En los próximos días vamos a continuar con las reuniones ya acordadas”, agregó Lima.

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