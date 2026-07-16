El Gobierno de Mendoza vendió por U$S450.000 un departamento con cochera y deudas en CABA

La operación entre el Gobierno de Mendoza y la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral se concretó por U$S450.000 y quedó oficializada este miércoles con la publicación en el Boletín Oficial de Mendoza.

El departamento que vendió Mendoza está ubicado en la zona de Retiro, Buenos Aires.

El inmueble, ubicado en San Martín 400 de Retiro, registraba deudas impositivas, de expensas y servicios por un total $28 millones, que fueron asumidas por el comprador.