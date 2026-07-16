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El Gobierno de Mendoza vendió por U$S450.000 un departamento con cochera y deudas en CABA

La venta del inmueble y las condiciones quedaron plasmadas en el Boletín Oficial. El Gobierno de Mendoza cobrará un anticipo y cuatro cuotas

José Luis Verderico
Por José Luis Verderico [email protected]
La venta del inmueble en Retiro fue firmado por el Gobierno de Mendoza. En la foto, el gobernador Alfredo Cornejo. 

La venta del inmueble en Retiro fue firmado por el Gobierno de Mendoza. En la foto, el gobernador Alfredo Cornejo. 

El Gobierno de Mendoza le vendió un departamento con cochera en la zona de Retiro, Buenos Aires, a un organismo interprovincial encargado de ordenar el cobro del Impuesto sobre los Ingresos Brutos.

La operación entre el Gobierno de Mendoza y la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral se concretó por U$S450.000 y quedó oficializada este miércoles con la publicación en el Boletín Oficial de Mendoza.

El departamento que vendió Mendoza está ubicado en la zona de Retiro, Buenos Aires.

El departamento que vendió Mendoza está ubicado en la zona de Retiro, Buenos Aires.

El inmueble, ubicado en San Martín 400 de Retiro, registraba deudas impositivas, de expensas y servicios por un total $28 millones, que fueron asumidas por el comprador.

La Provincia cobrará un anticipo de U$S90.000 y cuatro cuotas anuales e iguales de U$S90.000, según el tipo de cambio vendedor fijado por el Banco Nación.

El primer vencimiento será el 31 de diciembre de 2026, de acuerdo a lo firmado por el Gobierno de Mendoza.

En pocas palabras

  • Gobierno de Mendoza: vendió un departamento con cochera en Retiro por U$S450.000.
  • Operación: la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral compró el inmueble y asumió deudas por $28 millones.
  • Financiación: Mendoza cobrará con un anticipo y cuatro cuotas anuales de U$S90.000.
Resumen generado por Thinkindot AI

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