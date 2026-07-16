El Gobierno de Mendoza le vendió un departamento con cochera en la zona de Retiro, Buenos Aires, a un organismo interprovincial encargado de ordenar el cobro del Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
El Gobierno de Mendoza vendió por U$S450.000 un departamento con cochera y deudas en CABA
La venta del inmueble y las condiciones quedaron plasmadas en el Boletín Oficial. El Gobierno de Mendoza cobrará un anticipo y cuatro cuotas
La operación entre el Gobierno de Mendoza y la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral se concretó por U$S450.000 y quedó oficializada este miércoles con la publicación en el Boletín Oficial de Mendoza.
El inmueble, ubicado en San Martín 400 de Retiro, registraba deudas impositivas, de expensas y servicios por un total $28 millones, que fueron asumidas por el comprador.
La Provincia cobrará un anticipo de U$S90.000 y cuatro cuotas anuales e iguales de U$S90.000, según el tipo de cambio vendedor fijado por el Banco Nación.
El primer vencimiento será el 31 de diciembre de 2026, de acuerdo a lo firmado por el Gobierno de Mendoza.
En pocas palabras
- Gobierno de Mendoza: vendió un departamento con cochera en Retiro por U$S450.000.
- Operación: la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral compró el inmueble y asumió deudas por $28 millones.
- Financiación: Mendoza cobrará con un anticipo y cuatro cuotas anuales de U$S90.000.