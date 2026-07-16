Mezclar bicarbonato con dulce de leche: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Aunque hacer dulce de leche parece una tarea simple que solo requiere leche y azúcar, a nivel molecular ocurre una batalla por la consistencia y el color. Al incorporar este pequeño polvo blanco a la receta, se desencadenan tres procesos fundamentales que mejoran la preparación de manera impensada.

El bicarbonato puede ser tu aliado inesperado en el mundo de la repostería.

Para qué sirve mezclar bicarbonato de sodio con dulce de leche

Quienes defienden a capa y espada este truco de cocina aseguran que el bicarbonato de sodio no es un ingrediente opcional, sino un compuesto químico esencial que define el éxito de la receta. Esta potente mezcla sirve principalmente para: